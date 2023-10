An tSeachtain seo i Nuacht Eolaíochta: Seoda Lochlannach a Unearthing, Croílár Soft Earth, agus Buaiteoirí Dhuais Nobel

I saol na seandálaíochta, ba sheachtain spreagúil í a bhí ann lán le teacht ar dhéantáin agus seoda dochreidte. San Iorua, thángthas ar stór Lochlannach a chuaigh siar 1,200 bliain i gclós cúil an teaghlaigh. Ina theannta sin, thángthas ar fhigiúirí óir a thaispeánann déithe Lochlannacha, fiú níos sine ná stór na Lochlannach, san Iorua freisin. Tá Jelling Stone clúiteach na Danmhairge, a thugann an lua is luaithe d'ainm nua-aimseartha na tíre, ag nochtadh léargais nua faoina cruthaitheoir freisin. Níl sna torthaí seo ach spléachadh ar na fionnachtana iomadúla sa tseandálaíocht an tseachtain seo.

Ag bogadh níos doimhne isteach inár bplainéad, tá nochtadh iontasach déanta ag eolaithe faoi chroílár istigh an Domhain. Creidtear roimhe seo gur liathróid soladach miotail é, tugann taighde nua le fios go bhfuil an croí istigh iontach bog agus nach bhfuil sé chomh docht ná mar a ceapadh roimhe seo. Is féidir an bogas seo a chur i leith adaimh hipirghníomhaíochta. I nuacht eile a bhaineann leis an Domhan, taispeánann sonraí satailíte gur tháinig méadú faoi dhó ar pholl ózóin na bliana seo go dtí thart ar dhá oiread chomh mór leis an Antartaice, agus go bhféadfadh brúchtadh bolcán faoi uisce Tonga in 2021 cur leis an leathnú seo.

Ag dul thar ár bplainéad, leanann Teileascóp Spáis James Webb ag cur iontas ar eolaithe lena fionnachtana suntasacha. Breathnaíodh réada bradacha briste san fhisic agus réaltraí “dodhéanta”. Ina theannta sin, d’fhéadfadh go mbeadh dosaen réad taobh amuigh de Plútón a d’fhéadfadh cuid dár gcóras gréine nach raibh aithne air roimhe seo a nochtadh.

I réimse na sláinte, tá vacsaín nuashonraithe COVID-19 arna fhorbairt ag Novavax ceadaithe ag Riarachán Bia agus Drugaí na SA. I staidéar a rinneadh le creimirí, fuarthas amach nach iad néaróin na cealla aonair atá freagrach as cuimhne san inchinn. Ina theannta sin, féadfaidh fachtóirí géiniteacha tionchar a imirt ar an rath a bhíonn ar dhaoine aonair atá ag smaoineamh ar aiste bia vegetarian.

Le teacht mhí Dheireadh Fómhair tagann séasúr na nDuaiseanna Nobel. Bronnadh na dámhachtainí don fhisic, don cheimic agus don leigheas as éachtaí suntasacha mar chruthú slisní solais lúide, aimsiú poncanna candamach aisteacha, agus obair cheannródaíoch ar vacsaíní mRNA.

I measc na n-íomhánna suimiúla a roinntear an tseachtain seo tá seat den diabhal deannaigh ar Mars a gabhadh ag rover Perseverance NASA. Sroicheann an diabhal deannaigh airde de thart ar 1.2 míle, rud a chiallaíonn sé cúig huaire níos airde ná an Empire State Building.

Sa tseachtain atá le teacht, beidh deis ag lucht féachana spéir i réigiúin áirithe i Meiriceá Thuaidh, Láir agus Theas eclipse gréine “fáinne tine” a fheiceáil. Mar sin féin, tá sé tábhachtach réamhchúraimí a ghlacadh agus gan breathnú go díreach ar an ghrian. Trí úsáid a bhaint as lucht féachana eclipse DIY, spéaclaí speisialta, nó liathróidí dioscó, beifear in ann breathnú sábháilte ar an imeacht neamhaí seo.

