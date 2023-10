Teileascóp Spáis James Webb Aimsíonn Fáinne Einstein agus Ollnóva Ársa

Tá fionnachtana suntasacha á ndéanamh ag Teileascóp Spáis James Webb an tseachtain seo. Ghlac sé íomhá d’fháinne iontach “Fáinne Einstein,” a d’aimsigh ollnóva ársa a d’fhéadfadh ceann de rúndiamhra is mó na cruinne a réiteach, agus chonaic sé na mílte réaltraí cosúil le Bealach na Bó Finne in áit gan choinne. Léiríonn na torthaí seo cumas dochreidte an teileascóip i dtaiscéalaíocht dhomhainspáis.

Inár gcóras gréine féin, bhuail stoirm gréine an comet Nishimura, rud a léirigh nádúr dinimiciúil ár gcomharsanachta neamhaí. Ina theannta sin, d'fhill an spásaire Frank Rubio ón Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta, ag briseadh taifead fad a fhanachta. D'fhorbair na heolaithe intleacht shaorga freisin ar féidir leo beatha choimhthíoch a bhrath, cé go bhfuil sainghnéithe a fheidhmiú fós á iniúchadh.

Ag casadh ar shaol na mamaigh uisceacha, tá míolta móra droma feicthe ag gabháil d’iompar ar a dtugtar “ceilp,” ina n-úsáideann siad feamainn chun iad féin a chreachadh. Mar sin féin, bhí iarmhairtí diúltacha ag an iompar seo do roinnt orcas faille, a d'íospartaigh a n-idirghníomhartha nua leis na míolta móra.

Sa scéal trua do mhamaigh, táthar ag tuar go n-éireoidh an chéad ollchríoch eile, Pangea Ultima, te dofhulaingthe laistigh den 250 milliún bliain atá romhainn, rud a fhágfaidh go mbeidh sé dodhéanta mamaigh a oiriúnú. Mar sin féin, is ábhar imní i bhfad i gcéin é seo amach anseo, ní bagairt láithreach.

Ó thaobh an chúraim shláinte de, tá eolaithe ag tástáil “vacsaín inbhéartach” a shochtann go roghnach an córas imdhíonachta. Tá gealltanas léirithe ag an gcur chuige seo maidir le cóireáil a dhéanamh ar riocht cosúil le scléaróis iolrach i lucha, rud a spreagann dóchas maidir le feidhmeanna féideartha i ndaoine. Ina theannta sin, fuarthas amach go bhfuil tionchar ag an druga frithvíreasach molnupiravir ar éabhlóid an víris atá freagrach as COVID-19. Tá gá le tuilleadh taighde chun tuiscint a fháil ar na himpleachtaí a bheidh ag an gcinneadh seo ar tharchur agus ar theacht chun cinn leaganacha nua.

Sa domhan ársa, tá focail ó theanga Ind-Eorpach “caillte” a labhraíodh breis is 3,000 bliain ó shin i dtáibléad cré ársa a aimsíodh le déanaí sa Tuirc. Cé go bhfuil bríonna na bhfocal seo fós á dtuar, aithníonn scoláirí gur cuid de théacs deasghnátha iad, a thugann léargas ar chleachtais agus ar chreidimh na sibhialtachtaí ársa.

Ar deireadh, tá dul chun cinn déanta ag eolaithe i réimse an idirleataismóis, feiniméan a ligeann do scríobh ar uisce. Cé go bhfuil sé dúshlánach é a fhuaimniú, cuireann diffusioosmosis feidhmeanna praiticiúla i láthair chun dromchlaí uisce a mharcáil le focail nó le híomhánna.

Léiríonn na fionnachtana ilghnéitheacha seo fairsinge na taiscéalaíochta eolaíochta agus ár n-iarracht leanúnach chun eolas a fháil ar ár gcruinne, ár sibhialtachtaí ársa, agus castaí an domhain nádúrtha.

