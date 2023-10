Eolaithe Faigh amach Bunús na Réaltraí Luath

I bhfionnachtain iontasach, tá an Teileascóp Spáis James Webb nocht bailiúchán de réaltraí aibí a théann siar go dtí céimeanna tosaigh na cruinne. D'fhág an nochtadh seo eolaithe ag ceistiú teoiricí reatha na cosmeolaíochta. Mar sin féin, féadfaidh staidéar nua míniú a thabhairt a thagann leis an tuiscint eolaíoch reatha.

Thug Teileascóp Spáis James Webb, a thosaigh ag oibriú anuraidh, léargas iontach ar stair luath na cruinne. Tá sé tugtha faoi deara grúpa réaltraí a bhí ann le linn an breacadh an lae Cosmaí, aga enigmatic. Tá láithreacht na réaltraí ollmhóra aibí seo ag teacht salach ar a bhfuiltear ag súil leis agus d’ardaigh sé ceisteanna faoi bhunphrionsabail na cosmeolaíochta.

Tá eolaithe ag obair go gníomhach chun an rúndiamhra seo a réiteach gan aird a thabhairt ar an eolas eolaíoch atá ann. Tugann an staidéar is déanaí réiteach féideartha nach dteastaíonn athluacháil iomlán ar theoiricí cosmeolaíocha.

Ullmhaíonn Spás PLD Tosaithe na Spáinne le haghaidh Seoladh Roicéid

Tá PLD Space, gnólacht tosaithe Spáinneach, ag ullmhú le haghaidh seoladh tástála ar a roicéad Miura-1 in-athúsáidte. Cloch mhíle shuntasach a bheidh sa seoladh seo i bhforbairt “micrea-sheoltóirí” agus beidh sé ar an gcéad seoladh roicéad iomlán príobháideach san Eoraip.

Tá seoladh na tástála sceidealta le bheith ar siúl go luath Dé Sathairn ó Huelva in iardheisceart na Spáinne. Tá sé mar aidhm ag PLD Space féidearthacht a theicneolaíochta roicéad ath-inúsáidte a léiriú tríd an misean fo-fhíorbhialta seo. Tar éis dóibh tabhairt faoi iarracht nár éirigh leo i mí an Mheithimh, tá an chuideachta ag dúil go mór acmhainneacht a roicéad nuálaíoch a thaispeáint.

Téann Lorg Sean Daonna Ar Ais Na mílte bliain níos luaithe ná mar a bhíothas ag súil leis

Tá sé léirithe ag taighde nua go raibh daoine i dtírdhreach Mheiriceá Thuaidh i bhfad níos luaithe ná mar a measadh roimhe seo. Cinntear go bhfuil lorg iontaisithe a fuarthas ag Páirc Náisiúnta White Sands i Nua-Mheicsiceo thart ar 21,000 go 23,000 bliain d'aois.

Léiríonn an fhionnachtain seo, atá bunaithe ar theicnící dhátú luminescence radacarbóin agus spreagtha go optúil, go raibh láithreacht Homo sapiens i Meiriceá Thuaidh le linn na gcoinníollacha is deacra den Oighearaois dheireanach. Tugann na torthaí seo léargas ar athléimneacht agus ar inoiriúnaitheacht ár speiceas i dtimpeallachtaí foircneacha.

