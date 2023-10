Modúl na Rúise ar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta Taithí ar sceitheadh ​​chuisnithe

Le déanaí d'fhulaing modúl Nauka na Rúise, breisiú ilchuspóireach leis an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta (ISS), sceitheadh ​​​​cuisitheora ina chóras fuaraithe cúltaca. Thángthas ar an sceitheadh ​​le linn gnáthsheiceálacha, rud a spreag spásairí chun an cás a mheas. Go fortunately, de réir gníomhaireacht spáis na Rúise Roscosmos, níl an fhoireann agus an ISS féin i mbaol láithreach.

Ag dul ar aghaidh, oibreoidh innealtóirí chun an cheist a imscrúdú agus a réiteach. Tháinig modúl Nauka chuig an ISS an tseachtain seo caite, ag druidim i ndiaidh turas fada agus crua. In ainneoin na himeartha seo, meastar go leanfaidh an modúl ag cur leis na hoibríochtaí agus an taighde a dhéantar ar an stáisiún spáis.

Stoirm Mhór Gréine Ársa Nochta Trí Fháinní Crann sna hAlpa Francacha

Nochtadh fionnachtain sna hAlpa i nDeisceart na Fraince fianaise ar stoirm mhór gréine a tharla thart ar 14,300 bliain ó shin. Trí anailís a dhéanamh ar na fáinní fáis bliantúla taobh istigh de chrainn ghiúise Albanacha ársa, d'aithin taighdeoirí spíc shuntasach i radacarbóin, rud a thugann le fios go bhfuil stoirm gréine ar scála gan fasach ann.

Dá dtarlódh an stoirm gréine seo san aimsir chomhaimseartha, d’fhéadfadh iarmhairtí tubaisteacha a bheith aici. D'fhéadfadh sé gur scriosadh satailítí agus go gcuirfí isteach go forleathan ar eangacha leictreachais de bharr pléasctha cáithníní fuinniúla ón ngrian. Léiríonn an toradh seo nádúr láidir agus a d’fhéadfadh cur isteach ar ghníomhaíocht na gréine.

Feidhmíonn an staidéar ar fháinní crann mar uirlis luachmhar chun aeráid agus imeachtaí comhshaoil ​​san am atá thart a thuiscint. Trí scrúdú a dhéanamh ar phatrúin fáis agus ar chomhdhéanamh ceimiceach fáinní crann, faigheann eolaithe léargas ar tharluithe stairiúla, mar an stoirm gréine ársa seo.

Foinsí:

– Gníomhaireacht spáis na Rúise Roscosmos

– Ionchur ó ghníomhaireachtaí éagsúla

– Taighde ar fháinní crann a rinne eolaithe sna hAlpa i nDeisceart na Fraince (foinsí sonracha gan tagairt)