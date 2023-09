Sampla astaróideach NASA Seachadta go Sábháilte chuig Desert Utah

Bhain misean spáis is déanaí NASA cloch mhíle mhór amach mar chapsúl ina raibh an sampla ithreach is mó a bailíodh riamh ó astaróideach a tháinig i dtír go rathúil i bhfásach Utah. Chuaigh an capsule, a scaoileadh ón spásárthach OSIRIS-REx, i dteagmháil léi laistigh de chrios tuirlingthe ainmnithe siar ó Salt Lake City.

Bhí an spásárthach OSIRIS-REx ar mhisean chun sampla a bhailiú ón astaróideach Bennu, rud a bhain sé amach níos luaithe i mbliana. Ar an Domhnach, chuaigh an capsúl gumdrop-chruthach a bhí ag iompar an lasta lómhara isteach in atmaisféar an Domhain arís agus chuaigh sé go sábháilte i bhfásach Utah.

Is éacht suntasach é seo do NASA mar is é seo an chéad uair a tugadh sampla ó astaróideach ar ais go rathúil go dtí an Domhan ó thug misin Apollo carraigeacha gealaí ar ais sna 1960idí agus 1970idí. Tá fonn ar eolaithe staidéar a dhéanamh ar an sampla astaróideach mar go bhfuil léargais luachmhara aige ar fhoirmiú an ghrianchórais agus go bhféadfadh sé leideanna a sholáthar faoi bhunús na beatha ar an Domhan.

I nuacht eile a bhaineann leis an spás, tá Fórsa Spáis na Stát Aontaithe ag fiosrú an fhéidearthacht beolíne a bhunú leis an tSín chun géarchéimeanna sa spás a chosc. Chuir an Ginearál Chance Saltzman, príomhfheidhmeannach oibríochtaí spáis, in iúl go raibh gá le cumarsáid dhíreach idir an Space Force agus a mhacasamhail de chuid na Síne chun teannas a mhaolú. Cé go bhfuil plé déanta go hinmheánach, níor tharla aon teagmháil fhoirmiúil leis an tSín go fóill.

D’fhéadfaí beolíne a bhunú leis an tSín a bheith ina chéim ríthábhachtach chun comhar síochánta a áirithiú sa spás agus chun coinbhleachtaí nó míthuiscintí féideartha a sheachaint. Aithníonn na Stáit Aontaithe an tábhacht a bhaineann le comhoibriú idirnáisiúnta i dtaiscéalaíocht spáis agus tá sé mar aidhm aige bealaí cumarsáide níos fearr a chothú le gach náisiún spásárthaí.

Leagann an dá fhorbairt seo béim ar an dul chun cinn leanúnach agus ar an gcomhoibriú i réimse na taiscéalaíochta spáis agus an tábhacht mhéadaitheach a bhaineann le gníomhaíochtaí spásbhunaithe sa domhan nua-aimseartha.

