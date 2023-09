Síoda ​​Damhán alla Sintéisithe ag Péisteanna Síoda ​​Géinathraithe, ag Seachnadh Damháin alla

D'éirigh le heolaithe damháin alla a sheachbhóthar i dtáirgeadh síoda damháin alla trí phéisteanna síoda a mhodhnú go géiniteach ag baint úsáide as CRISPR-Cas9. Tá cáil ar shíoda damhán alla mar gheall ar a chuid airíonna meicniúla suntasacha, mar neart teanntachta ard, insínteacht, déineacht agus greamaitheacht. Osclaíonn an dul chun cinn seo in eolaíocht na n-ábhar féidearthachtaí éagsúla, lena n-áirítear forbairt éadaí níos marthanaí agus níos compordaí, cineálacha nua armúr piléardhíonacha, agus feidhmeanna bithleighis.

Tá táirgeadh síoda spider ag damháin alla teoranta do chuspóirí sonracha. Mar sin, d'fhéach na taighdeoirí le foinse níos comhlíontach de shíoda damháin alla a fháil. D'fhéadfadh aisghabhálaithe órga a thabhairt chun cuimhne mar fhéidearthacht, ach roghnaigh taighdeoirí sa tSín péisteanna síoda ar chúiseanna riachtanacha éagsúla. Táirgeann na péisteanna géinathraithe síoda damhán alla, rud a fhágann gur táirgeoirí síoda idéalach iad.

Spásárthach Osiris-Rex chun Sampla astaróideach a Sheachadadh don Domhan

Tá an spásárthach Osiris-Rex réidh le sampla a sheachadadh ón astaróideach Bennu 101955 chuig an Domhan. D'éirigh leis an spásárthach, tar éis achar 4 billiún míle a chlúdach, leathphunt spallaí spáis a bhailiú ó Bennu trí capsule samplach a thit paraisiúit. Tá sé mar aidhm ag an misean seo léargais luachmhara a sholáthar ar bhunús ár gcóras gréine.

Meastar gur rud a d’fhéadfadh a bheith guaiseach é Bennu agus mar chuid de ghrúpa Apollo de asteroids charbóineacha a thrasnaíonn an Domhan. Tá seans beag ann go mbeidh tionchar aige ar an Domhan idir 2178 agus 2290. Trí staidéar a dhéanamh ar an sampla, tá súil ag taighdeoirí tuiscint níos fearr a fháil ar stair an ghrianchórais.

Feidhmíonn Dathú Geal i bPríomháití Cuspóirí Cumarsáide Sóisialta

Cé go léiríonn mamaigh dathanna níos balbh de ghnáth, tá eisceachtaí ann i measc príomhaigh. Tugann staidéar a rinne taighdeoirí in Ollscoil Bhriostó le fios go bhfeidhmíonn dathú geal i roinnt primates mar chineál cumarsáide sóisialta laistigh de speicis nach bhfuil fís datha maith acu. Tugann an dathú geal seo faisnéis a bhaineann le torthúlacht agus le hordlathas sóisialta.

Roimhe seo, creideadh go raibh dathú geal i mamaigh ag teacht le fís dath feabhsaithe. Mar sin féin, tugann an staidéar seo dúshlán don toimhde sin agus cuireann sé léargais nua ar fáil maidir le húsáid datha i gcumarsáid shóisialta phríomhaí.

Ag Athmhachnamh ar Fhás Eacnamaíoch: Laghdú agus Fás

De réir mar a chruthaíonn athrú aeráide dúshláin don gheilleagar domhanda agus do mharthanas an duine, tá lucht déanta beartas ag tacú le “fás glas” mar réiteach. Tugann an coincheap seo le tuiscint gur féidir fás eacnamaíoch a bhaint amach agus astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú agus inbhuanaitheacht a chur chun cinn. Mar sin féin, tá méadú ag teacht ar líon na n-acadóirí amhrasach faoin gcur chuige seo.

Ina áit sin, molann roinnt acadóirí paraidímí eile. Paradigm amháin dá leithéid is ea “laghdú,” a mholann laghdú pleanáilte ar úsáid ábhar. Dearcadh eile is ea “fás,” a chuireann béim ar inbhuanaitheacht gan díriú ar fhás OTI amháin. Tá sé mar aidhm ag na cineálacha cur chuige malartacha seo aghaidh a thabhairt ar iarmhairtí comhshaoil ​​agus sóisialta na samhlacha traidisiúnta fáis eacnamaíoch.

Poill Dubha Sármhóra Ocrais: Tomhaltas Ábhar Níos Tapúla

Tugann taighde a rinneadh le déanaí ó Ollscoil an Iarthuaiscirt le fios go bhféadfadh go n-ídíonn poill dubha ollmhóra an t-ábhar máguaird níos tapúla ná mar a ceapadh roimhe seo. Casann na poill dhubha seo an spás-am mórthimpeall, rud a fhágann go bhfuil an diosca breisithe ag scoilteadh ina fháinní istigh agus amuigh. De réir mar a dhéantar an fáinne istigh a chaitheamh, déanann an diosca seachtrach an t-ábhar a chaitear a athlánú, rud a fhágann go bhfuil próiseas leanúnach ann.

Tugann an toradh seo dúshlán do na samhlacha atá ann cheana a thugann le tuiscint go bhfuil próiseas tomhaltais i bhfad níos faide ann. Má tá an teoiric ceart, tógann timthriall iomlán de thomhaltas ábhar míonna, in ionad na céadta bliain a measadh roimhe seo.

