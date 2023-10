Tionchar an Spáis ar Chomhdhéanamh Atmaisféir an Domhain

Léirigh staidéar le déanaí a foilsíodh in Imeachtaí Acadamh Náisiúnta na nEolaíochtaí go bhfuil satailítí agus spásárthaí ag truailliú atmaisféar an Domhain le méideanna ard miotail. Tá an truailliú seo ag tarlú sa strataisféar, réigiún ina bhfuil tiúchan mór ózóin.

Bhailigh an fhoireann taighde, faoi cheannas Dan Cziczo ó Ollscoil Purdue, sonraí trí eitleáin eitilte ag airde beagnach 12 mhíle. Thug sé seo deis dóibh tomhais chruinne a ghabháil gan aon éilliú ó mhúch aerárthaigh. Fuair ​​​​an staidéar amach go raibh miotail cosúil le litiam, copar, alúmanam agus luaidhe, a fhaightear go coitianta i spásárthaí, níos airde ná leibhéil deannaigh chosmaí a tharlaíonn go nádúrtha.

Ina theannta sin, fuair an fhoireann amach go raibh beagnach 10 faoin gcéad de cháithníní aigéad sulfarach, atá riachtanach chun an ciseal ózóin a chosaint, éillithe le hiarsmaí galaithe ón spásárthaí. Léiríonn láithreacht eilimintí uathúla cosúil le niobium úsáid sciatha teasa i roicéid. Léiríonn an fhianaise seo an truailliú a thagann ó spásárthaí seachas meteorites, nach bhfuil aon athrú ar feadh na gcéadta bliain.

Ní thuigtear go hiomlán fós tionchar an truaillithe seo ar an gcomhshaol. Mar sin féin, i bhfianaise an mhéadaithe réamh-mheasta ar líon na satailítí i bhfithis, d’fhéadfadh an scéal dul in olcas. Meastar go mbeidh 50,000 satailít breise ann faoi 2030, agus cuideachtaí ar nós SpaceX agus Amazon chun tosaigh. Ciallaíonn an fás tapa seo ar thionscal an spáis go bhféadfadh suas le 50 faoin gcéad de cháithníní aerasóil sa strataisféar miotail a chuimsiú ó dhul isteach arís i spásárthaí.

Ardaíonn na torthaí seo imní faoi iarmhairtí comhshaoil ​​leathnú an tionscail spáis. Teastaíonn tuilleadh imscrúdaithe de bharr carnadh smionagar spáis agus scaoileadh ábhar daonna sa strataisféar. De réir mar a leanaimid ag brath go mór ar shatailítí agus spásárthaí, bíonn sé ríthábhachtach cleachtais inbhuanaithe a fhorbairt a íoslaghdaíonn an tionchar diúltach ar ár n-atmaisféar.

Foinse: Imeachtaí Acadamh Náisiúnta na nEolaíochtaí