An Tírdhreach Ársa a Iniúchadh Faoi Oighear Antartaice Thoir

Nocht staidéar a rinneadh le déanaí tírdhreach ársa i bhfolach faoi oighearchlúid na hAntartaice Thoir, a thugann léargas ar stair réamh-oighreacha an réigiúin. Bhain taighde a rinne Ollscoil Durham sa RA úsáid as sonraí satailíte chun paiste talún a aimsiú in aice le himchuacha fo-oighreacha Aurora agus Schmidt nach bhfuil athraithe den chuid is mó le suas le 34 milliún bliain. Tugann an paiste seo “taibhsí an tírdhreacha” ar fáil roimh an gclúdach oighir a foirmíodh, mar a chuir an t-údar staidéir Stewart Jamieson, comhthreoir leis.

Ag baint úsáide as sonraí a bhí ann cheana féin, bhí na taighdeoirí in ann na droimneachtaí ar dhromchla an oighir a mhapáil, rud a fhreagraíonn d'athruithe ar an ingearchló thíos. Nocht na grádáin caolchúiseacha seo tírdhreach fo-oighríoch suite 1.2 míle (2 chiliméadar) faoin dromchla. Bhí an tírdhreach comhdhéanta de thrí réimse talún ar leith, ceangailte ag gleannta U-chruthach, rud a thugann le fios go raibh siad mar chuid de fhoirmiú leanúnach tráth. Mar sin féin, le linn an tsár-ilchríoch ársa Gondwana a bheith briste suas, is dócha go raibh fórsaí teicteonacha ina gcúis le scaradh na maiseanna talún seo.

Tugann an staidéar le fios, de réir mar a d’fhuaraigh an aeráid tar éis na tréimhse Cretaceous, gur foirmíodh caipíní oighir ar bharr gach fearainn. Chruthaigh an leá agus an rith chun srutha ina dhiaidh sin aibhneacha a rith i dtreo an chósta, a bhí ag oscailt ag an am. Timpeall 34 milliún bliain ó shin, d'fhás agus d'adhlacadh an oighearchlúid ollmhór a chlúdaíonn Antartaice an mhór-roinn ar fad inniu, ag caomhnú an tírdhreacha réamh-oighreacha seo.

Is díol spéise é go raibh creimeadh suntasach ar chodanna áirithe den Antartaice Thoir mar gheall ar mheáchan an chláir oighir. Mar sin féin, sa suíomh a fuarthas le déanaí, níor shroich an t-oighear tiús a ligfeadh d'uisce carnadh, rud a chuirfeadh cosc ​​ar chreimeadh. Tugann sé seo le tuiscint gur fhan an tírdhreach áirithe seo seasmhach go leor thar na milliúin bliain.

Cé go bhfuil gá le tuilleadh imscrúdaithe chun aois an tírdhreacha a dhearbhú, thabharfadh druileáil tríd an oighear chun samplaí carraige agus dríodair a bhaint as an láithreán léargais luachmhara. Tá sé ríthábhachtach an tírdhreach ársa a thuiscint faoi oighearchlúid an Antartach Thoir chun a iompar i ndomhan téimh a thuar. Trí chruth agus tréithe an tírdhreacha a thuiscint, is féidir le heolaithe léargas a fháil ar shreabhadh reatha an oighir agus athruithe sa todhchaí a réamh-mheas.

Ceisteanna Coitianta

Cad a nocht an staidéar le déanaí faoi oighearchlúid an Antartaigh Thoir?

Nocht an staidéar tírdhreach ársa a d'fhan slán den chuid is mó ar feadh suas le 34 milliún bliain faoi oighearchlúid na hAntartaice Thoir.

Conas a aimsíodh an tírdhreach ársa seo?

Bhain taighdeoirí úsáid as sonraí satailíte chun na héagsúlachtaí ingearchló ar dhromchla an oighir a mhapáil, rud a fhreagraíonn d’athruithe sa tírdhreach bunúsach. Nocht na grádáin subtle seo tírdhreach fo-oighreach 1.2 míle (2 chiliméadar) faoin dromchla.

Cad é an tábhacht atá leis sin fionnachtana?

Is féidir le tuiscint a fháil ar an tírdhreach réamh-oighreacha faoi Oirthear Antartaice léargais luachmhara a sholáthar maidir le hiompar an chláir oighir i ndomhan téimh a thuar. Trí staidéar a dhéanamh ar chruth agus ar shaintréithe an tírdhreacha, is féidir le heolaithe tuiscint níos fearr a fháil ar shreabhadh reatha oighir agus athruithe sa todhchaí a réamh-mheas.

An bhfuil aon phleananna ann chun aois an tírdhreacha a dhearbhú?

Tá súil ag taighdeoirí tuilleadh imscrúdaithe a dhéanamh trí dhruileáil tríd an oighear agus samplaí carraige agus dríodar a bhaint as an suíomh. D’fhágfadh sé sin go bhféadfaí aois an tírdhreacha a chinneadh níos cruinne.