Agallamh Iontach Sarah Abo leis an spásaire Michael Collins

In agallamh le déanaí, bhí sé de phribhléid ag an iriseoir Sarah Abo labhairt leis an spásaire Michael Collins, píolótach an spásárthach Apollo 11 de chuid NASA a d’éirigh leis na chéad fhir a thabhairt go dtí an ghealach i 1969. Cé gur minic a bhaineann ainmneacha mar Neil Armstrong agus Buzz Aldrin leis seo. misean stairiúil, ba iad scileanna píolótacha Collins a chinntigh go bhfillfí go sábháilte ar an Domhan.

Cé nár éirigh le Collins é féin a chos ar an ngealach, d’fhág a thuras dochreidte lasmuigh den phláinéid tionchar buan ar Sarah. Chuir sí síos ar pheirspictíocht Collins mar rud spreagúil, ag rá nuair a bhíonn tú sa spás agus an Domhan á fheiceáil, go bhfeictear é mar eiseamal beag bídeach is féidir a chlúdach le d’ordóg. Feidhmíonn an t-eispéireas seo mar mheabhrúchán ar an méid atá againn chomh beag agus atá an réaltra ina gcónaímid.

Le linn a gcomhrá, thug Sarah faoi deara go raibh an chuma ar Collins go mór i dtiúin le nádúr an duine. Go dtí gur bhásaigh sé in 2021, lean sé ag cur fiosracht agus fás pearsanta san áireamh. Chuir Collins béim ar a thábhachtaí atá sé a bheith fiosrach, ag iarraidh níos mó a fhoghlaim faoi dhaoine eile, agus toilteanas a chothú chun ceisteanna a chur agus éisteacht. Chreid sé gur féidir le duine leanúint ar aghaidh ag fás mar dhuine aonair tríd an bhfiosracht seo.

Bhreathnaigh Sarah ar an agallamh a bhí aici le Michael Collins mar dheis iontach. Bhí sí spreagtha ag a léargais ar an dúil dhaonna le haghaidh eolais agus tuisceana. Bhí dearcadh uathúil Collins mar spásaire ag fithisiú na gealaí mar mheabhrúchán ar ár n-áit sa chruinne agus ar thábhacht na fiosrachta agus an fháis inár saol.

