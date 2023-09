D'fhéadfadh astaróideach Bennu Buail an Domhain i 150 Bliain

Tá an poitéinseal ag carraige spáis ar a dtugtar astaróideach Bennu, sprioc mhisean OSIRIS-REx NASA, imbhualadh leis an Domhan i gceann beagán níos mó ná 150 bliain, de réir staidéar a rinne eolaithe NASA le déanaí. Mar sin féin, tá an seans tionchar beag, ag ach 0.037%.

Is iarracht é misean OSIRIS-REx samplaí a bhailiú ó Bennu, astaróideach gar don Domhan, chun tuiscint níos fearr a fháil ar a chomhdhéanamh agus ar bhunús an chórais gréine. Thaistil an spásárthach gan fhoireann, faoi thiomáint na gréine, thart ar mhéid an tí uirlisí, 4.4 billiún míle thar thréimhse seacht mbliana chun Bennu a bhaint amach.

Ar maidin Dé Domhnaigh, tá an spásárthach socraithe chun filleadh ar an Domhan agus leathphunt measta carraigeacha a scaoileadh ón astaróideach. Déanfaidh NASA sruthú beo ar an tuirlingthe, agus seolfar na samplaí a bhaileofar chuig saotharlann i Houston lena scrúdú.

Bhí trí theagmháil dhlúth ag Bennu, atá rangaithe mar Réad Neas-Domhain (NEO), leis an Domhan san am atá caite, i 1999, 2005, agus 2011. Táthar ag súil go rachaidh sé níos gaire don Domhan ná an ghealach in 2135, agus tá seans beag ann go bhféadfadh tarraingt imtharraingteach ár bpláinéad a bheith ina chúis le Bennu imbhualadh leis an Domhan ar 24 Meán Fómhair, 2182. Níl an dóchúlacht go dtarlóidh sé seo ach 1 as 2,700, áfach.

Tá Bennu, a thángthas air i 1999, thart ar aon trian de mhíle ar leithead agus clúdaithe le bolláin. Orbits sé an ghrian gach 14 mhí agus tá saibhir i carbóin, rud a chiallaíonn sé foinse luachmhar faisnéise faoi fhoirmiú an chórais gréine agus an bunús na beatha. Ainmníodh an astaróideach tar éis dia Éigipteach a bhaineann leis an nGrian, cruthú agus athbhreith.

Cé go bhféadfadh sé scanrúil a bheith ann go bhféadfadh Bennu an Domhan a bhualadh, tá sé tábhachtach a mheabhrú gur beag seans atá ann. Soláthróidh misean NASA samplaí a bhailiú ó Bennu léargais luachmhara ar stair ár gcóras gréine agus ar na guaiseacha féideartha atá sa spás.

Foinsí:

– NASA

- USA Today