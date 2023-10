Réiteach Éicea-chairdiúil chun Micreaplaistigh a Bhaint as Uisce

D'fhorbair taighdeoirí in Institiúid Eolaíochta agus Teicneolaíochta na Cóiré (KIST) ábhar éicea-chairdiúil ar féidir leo micreaplaistigh a bhaint go héifeachtach as uisce. Tá micriphlaisteacha, ar dramhaíl phlaisteach iad a bhriseann síos i gcáithníní níos lú ná 20 μm le himeacht ama, ina mbaol suntasach comhshaoil ​​agus sláinte. Ní féidir le hionaid chóireála uisce reatha micreaplaistigh níos lú ná 20 μm a bhaint, rud a fhágann go bhfuil sé riachtanach réitigh eile a fháil.

D'fhorbair an Dr Jae-Woo Choi agus a fhoireann san Ionad um Thaighde Rothaíochta Uisce ag KIST flocculant soladach miotail-orgánach-bhunaithe atá bunaithe ar chnámharlach ar féidir leis nanaplaistigh a chomhiomlánú faoi ionradaíocht solais infheicthe. Tá an t-ábhar bunaithe ar ghorm Prúiseach, substaint atá bunaithe ar chreataí miotail-orgánacha a úsáideadh roimhe seo chun eilimintí radaighníomhacha a ionsú ó fhuíolluisce.

Fuair ​​​​na taighdeoirí amach gur féidir le gorm na Prúise microplastics a chomhiomlánú go héifeachtach faoi sholas infheicthe. Ansin d'fhorbair siad ábhar a uasmhéadaíonn éifeachtúlacht chomhiomlánaithe gorm na Prúise tríd an struchtúr criostail a choigeartú. Nuair a bhíonn an t-ábhar ionradaithe le solas infheicthe, is féidir micreaplaistigh chomh beag le 0.15 μm a cheirtleánú go dtí méid thart ar 4,100 uair níos mó, rud a fhágann go mbeidh siad níos éasca iad a bhaint.

I dturgnaimh, bhí na taighdeoirí in ann suas le 99% de mhicreaplaistigh a bhaint as uisce ag baint úsáide as an ábhar forbartha. Ina theannta sin, is féidir leis an ábhar microplastics flocasúchán níos mó ná trí huaire a mheáchan féin, ag feidhmiú níos fearr ná flocculants traidisiúnta ag baint úsáide as iarann ​​nó alúmanam thart ar 250 uair.

Ní hamháin go mbainfidh an réiteach cairdiúla don chomhshaol seo micreaplaistigh go héifeachtach ach úsáideann sé gorm Prúise freisin, atá neamhdhíobhálach don chorp daonna. Is flocculant soladach é, rud a fhágann go bhfuil sé éasca iarmhair in uisce a aisghabháil, agus úsáideann sé solas nádúrtha mar fhoinse fuinnimh, rud a fhágann go bhfuil próiseas ísealfhuinnimh ann.

Creideann na taighdeoirí go bhfuil ard-acmhainneacht ag an teicneolaíocht seo maidir le tráchtálú agus is féidir é a chur i bhfeidhm ar aibhneacha ginearálta, áiseanna cóireála fuíolluisce, agus gléasraí íonú uisce. Taobh amuigh de mhicreaplaistigh, is féidir an t-ábhar a úsáid freisin chun ábhar salaithe eile a bhaint as córais uisce.

Foilsíodh an taighde, le tacaíocht ón Aireacht Eolaíochta agus TFC, ar 1 Deireadh Fómhair san iris idirnáisiúnta Water Research.

Foinse:

– Institiúid Eolaíochta agus Teicneolaíochta na Cóiré (KIST)