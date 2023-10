Suiteáil Cosmonauts na Rúise Crua-earraí Le linn Spacewalk ag Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta

D'éirigh le cosmonauts na Rúise Oleg Kononenko agus Nikolai Chub siúlóid spáis ag an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta, ag suiteáil crua-earraí riachtanacha sa Mhodúl Taighde Poisk Mini. Ar an spásbhealach, a mhair beagán níos mó ná 7 n-uaire an chloig, d'athraigh na cosmonauts go modúl Nauka, áit ar shuiteáil siad córais nana-satailíte agus trealaimh chumarsáide.

Le linn an spásbhealaigh, tháinig moill bheag ar Kononenko agus Chub maidir leis an gcóras satailíte a shuiteáil go hiomlán, rud a chuir le fad a dtasc. Mar sin féin, d’éirigh leo socrúchán an trealaimh chumarsáide laistigh den mhodúl a chríochnú go rathúil. Déanfar suiteáil an chórais nana-satailíte ar shiúlóid spáis amach anseo.

Ba é an misean seo an séú spáschosán do Oleg Kononenko, cosmonaut séasúrach a bhfuil taithí fhairsing spásshiúl aige. Ba é seo an chéad spásshiúl ag Nikolai Chub, ag taispeáint scileanna agus inoiriúnaitheacht na gcosmonauts agus iad ag obair le chéile i ndálaí dúshlánacha an spáis lasmuigh.

Ag breathnú chun cinn, tá spásairí NASA Loral O'Hara agus Jasmin Moghbeli sceidealta le siúlóid spáis a dhéanamh ar 30 Deireadh Fómhair. Beidh tascanna ríthábhachtacha ag an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta i gceist lena misean, a mhairfidh thart ar 6 uair go leith.

Cuireann an comhiarracht seo idir spásairí Rúiseacha agus NASA béim ar an tábhacht a bhaineann le comhar idirnáisiúnta maidir le taiscéalaíocht spáis. Trí shaineolas agus acmhainní a chomhcheangal, is féidir le náisiúin garspriocanna suntasacha a bhaint amach i dtaighde eolaíoch agus cur lenár dtuiscint ar an gcruinne a thuilleadh.

