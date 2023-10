Seolann Cosmonauts na Rúise Satailít Mac Léinn le linn Spacewalk chun Staidéar a dhéanamh ar Sheoltaí Gréine

D’éirigh le cosmonauts na Rúise Oleg Kononenko agus Nikolay Chub satailít na mac léinn “Parus-MGTU” a sheoladh agus iad ag stiúradh spásshiúlóid. Mar chuid de thurgnamh, tá sé mar aidhm ag an tsatailít gluaiseacht na gréine-seolta a fhiosrú. Cinntíonn an gléas seolta, arna fhorbairt ag mic léinn Ollscoil Theicniúil Stáit Bauman Moscó, conair líneach don nanosatailít, ag soláthar riachtanas ríthábhachtach d’imscaradh satailíte sa todhchaí.

Ba é príomhchuspóir an spásbhealaigh Kononenko agus Chub ná lúb radaitheora tánaisteach an mhodúil “Nauka” a dhínascadh ó phríomhlúb an mhodúil. Bhí gá leis an ngníomh seo mar gheall ar sceitheadh ​​a tharla ar 9 Deireadh Fómhair. Rinne na cosmonauts iniúchadh agus grianghraf ar an suíomh neamh-séalaithe, rud a chuir ar chumas speisialtóirí ar an Domhan foinse an tsáraithe a anailísiú agus a chinneadh.

Tar éis an tsatailít a imscaradh, déanfaidh na cosmonauts maoirsiú ar imscaradh an tseol gréine, ag súil go n-éascóidh coigeartuithe ar fhad an tseol a nochtar do cháithníní gréine-luchtaithe éirim an spásárthaigh agus modhnuithe fithise.

Chomh maith leis an tsatailít a sheoladh, rinne Kononenko agus Chub turgnamh radair ar a dtugtar “Napor-MiniRSA” ar an modúl “Nauka”. Tá sé mar aidhm ag an turgnamh monatóireacht a dhéanamh ar dhromchla an Domhain chun críocha comhshaoil, éigeandála agus bainistíochta acmhainní nádúrtha. Tá an t-imscrúdú á stiúradh ag an Rocket and Space Corporation "Energia."

Le linn a gcosán spáis, má thugtar am breise dóibh, athróidh Kononenko agus Chub na plátaí daingnithe a cheangail na cáblaí ina n-ionad dugtha ar an modúl seirbhíse “Zvezda”. Cinntíonn an tasc ríthábhachtach seo feidhmiúlacht cheart agus slándáil an mhodúil.

Thosaigh an spásshiúl ag 20:49 am Moscó (17:49 UTC, 23:19 IST), nuair a osclaíodh haiste an Mhodúil Bhig Taighde “Poisk”. Beidh na cosmonauts a chaitheamh ar an iomlán de 6 uair an chloig agus 52 nóiméad lasmuigh den Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta. Is é an misean áirithe seo a gcéad chosán spáis ó shroich siad an ISS an 15 Meán Fómhair 2023, rud a fhágann gurb é an séú spásbhealach Rúiseach é den bhliain. Cé go bhfuil Chub ag fiontair lasmuigh den ISS don chéad uair le haghaidh oibre, is é an séú spásbhealach Kononenko é.

