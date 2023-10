New Horizons: Cosmonauts na Rúise a Iompraíonn Spacewalk Cuimhneacháin chun Dúshláin a Shárú

Thug dhá chosmonauts Rúiseach, Oleg Kononenko agus Nikolai Chub, faoi shiúlóid iontach spáis ar 25 Deireadh Fómhair, a mhair níos mó ná seacht n-uaire an chloig, chun dúshláin éagsúla lasmuigh den Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta (ISS) a shárú. Bhí iliomad tascanna ríthábhachtacha i gceist lena misean, lena n-áirítear córas cumarsáide radair sintéiseach a shuiteáil agus nanasatailít a imscaradh chun teicneolaíocht seoltóireachta gréine a mheas. Ina theannta sin, rinne na cosmonauts cigireacht ar an radaitheoir cúltaca seachtrach ar mhodúl saotharlainne ilchuspóireach Nauka, a raibh fadhb ann le déanaí maidir le sceitheadh ​​an chuisnithe.

Le linn an spacewalk, d'éirigh leis na cosmonauts an córas cumarsáide radair a shuiteáil, ach amháin i gcás mioncheist le ceann de na painéil, a réiteofar níos déanaí. Ina theannta sin, níor scaoil seol gréine an nanosatellite go hiomlán, mar a chonacthas ag ceamaraí le linn dó imeacht ón stáisiún.

D'éirigh thar barr le hiniúchadh an radaitheora cúltaca nuair a scaoileadh mboilgeog chuisnithe gan choinne agus monatóireacht á déanamh ar an bpointe sceite. Go fortunately, níor tháinig an chuisnithe a scaoileadh i dteagmháil le oireann na gcosmonauts.

Chun íonacht an stáisiúin spáis a chinntiú, rinne Kononenko agus Chub iniúchadh cúramach ar a n-oireann spáis Orlan agus ar a n-uirlisí le haghaidh rianta an chuisnithe sula ndeachaigh siad ar ais chuig an stáisiún. Scrios siad a gcuid fearas freisin tar éis athbhrúite, rud a laghdódh tabhairt isteach aon ábhar salaithe. Déanfar na rianta ábhar salaithe atá fágtha a dhíchur go tapa laistigh den stáisiún spáis trí úsáid a bhaint as modhanna breise scagacháin.

Ba é an spáschosán stairiúil seo an 268ú misean atá tiomnaithe don Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta a chur le chéile, a chothabháil agus a fheabhsú. Cé go bhfuil sé spásshiúlóid críochnaithe ag Kononenko, ba é seo turas tosaigh Chub chuig fairsinge an spáis.

D'aithin gníomhaireacht spáis na Rúise, Roscosmos, an sceitheadh ​​​​roimhe seo ar radaitheoir cúltaca an mhodúil Nauka. Go háirithe, leanann an radaitheoir bunscoile ar an modúl ag feidhmiú i gceart, ag tacú le próisis fuaraithe laistigh den mhodúl gan aon tionchar diúltach ar an bhfoireann nó ar oibríochtaí an stáisiúin.

Ar mhaithe le sábháilteacht, chinn NASA dhá spásbhealach sceidealta a chur siar an mhí seo. Tá na dátaí athsceidealaithe don spásshiúl ina raibh an spásaire NASA Loral O’Hara agus an spásaire ESA Andreas Mogensen, chomh maith leis an spásshiúl le spásairí NASA Loral O’Hara agus Jasmin Moghbeli, fógartha fós.

