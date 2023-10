Taispeántar Roosters Cumais Féin-Aitheanta, Fionnachtain Staidéir Nua

Chuir staidéar le déanaí a rinne foireann néar-eolaithe agus síceolaithe ó Ollscoil Bonn agus Ollscoil Bochum sa Ghearmáin fianaise fhéideartha ar fáil a thugann le tuiscint go bhfuil cumas féin-aitheantais ag roosters. Cheap na taighdeoirí turgnaimh nua a bhain le scátháin chun a fháil amach an bhféadfadh roosters a n-íomhá féin a idirdhealú ó íomhá choileach eile.

Níor aithníodh i dtaighde roimhe seo ach líon roghnaithe speiceas ainmhithe atá in ann iad féin a aithint, amhail meachain, roinnt éanlaith, eilifintí agus deilfeanna. De ghnáth is éard a bhíonn i gceist leis na staidéir seo ná breathnú ar fhreagra ainmhí do mharc ar a aghaidh nó ar a chorp nuair a fheiceann sé a fhrithchaitheamh i scáthán. Mar sin féin, ós rud é nach bhfuil géaga nó aguisíní ag go leor ainmhithe a bheadh ​​oiriúnach do na tástálacha sin, bhí ar na taighdeoirí modhanna eile a fhorbairt.

Roghnaíodh roosters mar ábhar an staidéir seo mar gheall ar a gclaonadh iompraíochta. Tá sé tugtha faoi deara go n-eascraíonn coiligh go minic nuair a bhíonn creachadóirí rompu, agus iad fós ciúin i dtimpeallachtaí nach gcuirtear isteach orthu. Bhain an fhoireann taighde leas as an saintréith seo chun a gcuid turgnaimh féin-aitheantais a dhéanamh.

Le linn na dturgnaimh, cuireadh rooster amháin i limistéar iata roinnte ag mogalra sreinge. Ar an taobh eile den mhogalra, cuireadh rooster eile i roinnt trialacha, agus d'fhan an spás folamh i gcásanna eile. Ina theannta sin, greamaíodh scáthán den mhogall i dtrialacha áirithe, rud a chuir bac ar radharc an choileach taobh thiar de. Chun bagairt fhéideartha a thabhairt isteach, theilg na taighdeoirí scáthchruth seabhac ar an uasteorainn i roinnt trialacha.

Agus anailís á déanamh aici ar iompar agus ar ghuthú na gcorcach, fuair an fhoireann taighde amach gur mhéadaigh láithreacht rooster eile ar an taobh eile den mhogall go mór an dóchúlacht go dtarlódh sé ag glaoch. Is díol spéise é gur tharla an freagra seo beag beann ar an bhfaca an rooster a machnamh féin sa scáthán nó nach bhféadfadh. Tugann an toradh seo le tuiscint go dtuigeann roosters nach íomhá de choileach eile atá san íomhá scátháin, rud a léiríonn cineál féin-aitheantais. Ina theannta sin, tugann an staidéar le fios go mbraitheann roosters ar leideanna amhairc seachas ar chomharthaí éisteachta nó olfactory chun réaltacht a dtimpeallachta a chinneadh.

Cuireann an staidéar seo lenár dtuiscint ar chumais chognaíocha na gcorcach agus leathnaíonn sé an stór aitheanta féinfheasachta i ríocht na n-ainmhithe. D’fhéadfadh go dtabharfadh taighde breise sa réimse seo solas ar éabhlóid agus ar fhorbairt an fhéinaitheantais thar speicis éagsúla.

