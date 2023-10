Tá SpaceX ag brú le haghaidh Ceadúnú Seoladh Níos Tapúla

Achoimre: Tá SpaceX ag cur brú ar an Riarachán Eitlíochta Feidearálach (FAA) an próiseas ceadúnaithe seolta a bhrostú. Tá roicéad Starship na cuideachta réidh le haghaidh an dara tástáil eitilte ach tá sé ag fanacht le ceadú rialála deiridh. Tá súil ag SpaceX a sheoladh sa chéad leath de mhí na Samhna. Idir an dá linn, tá sé beartaithe ag Virgin Galactic a séú misean a eitilt i sé mhí ar 2 Samhain. Tá cuideachtaí seolta beaga ag streachailt le dul san iomaíocht le praghsanna íseal SpaceX do mhisin Falcon 9. Bhí tionchar “an-fhuartha” ar an tionscal seolta beag ag áit cheannasach SpaceX sa mhargadh. Cuireann SpaceX deiseanna seolta rideshare ar fáil do mhionstácaí chomh híseal le $5,500 in aghaidh an chileagraim, praghas i bhfad níos ísle ná an méid a thairgeann feithiclí seolta beaga tiomnaithe. D'iarr trí chuideachta de chuid na Stát Aontaithe, SpaceX, Blue Origin, agus Virgin Galactic, síneadh a chur leis an tréimhse foghlama sula gcuirfear rialacháin sábháilteachta feidearálacha nua i bhfeidhm maidir le misin spáseitilte daonna tráchtála. Tá an moratóir 20 bliain ar rialacháin feidearálacha le dul in éag an 1 Eanáir.

Tá SpaceX ag cur lena iarrachtaí chun ceadúnú seolta níos tapúla a fháil ón Riarachán Eitlíochta Feidearálach (FAA). Tá na hullmhúcháin riachtanacha curtha i gcrích ag an gcuideachta don dara tástáil eitilte ar a roicéad Starship ach tá sé ag fanacht le ceadú rialála deiridh. Is é an chéad leath de mhí na Samhna an dáta seolta is luaithe is féidir. Ar an láimh eile, tá Virgin Galactic ag ullmhú dá séú misean i sé mhí, sceidealta le haghaidh 2 Samhain.

Mar sin féin, tá dúshláin os comhair cuideachtaí seolta beaga agus iad in iomaíocht le praghsanna íseal SpaceX do mhisin Falcon 9. Dhearbhaigh feidhmeannaigh tionscail go raibh tionchar suntasach ag seasamh ceannasach SpaceX sa mhargadh ar an tionscal seolta beag, rud a fhágann go bhfuil sé deacair dóibh dul san iomaíocht ar phraghas. Faoi láthair cuireann SpaceX deiseanna seolta rideshare ar fáil do shatailítí beaga chomh híseal le $5,500 an cileagram. Cé gur mhéadaigh na praghsanna seo ón $5,000 in aghaidh an chileagraim tosaigh, tá siad fós i bhfad faoi bhun na bhfeithiclí seolta beaga tiomnaithe a thairgeann siad.

Ina theannta sin, tháinig trí chuideachta de chuid na Stát Aontaithe, SpaceX, Blue Origin, agus Virgin Galactic, le chéile chun síneadh a iarraidh ar an tréimhse foghlama sula gcuirfear rialacháin sábháilteachta feidearálacha nua i bhfeidhm maidir le misin spáseitilte daonna tráchtála. Tá an moratóir 20 bliain atá ann faoi láthair ar rialacháin cónaidhme le dul in éag ar 1 Eanáir. Creideann na cuideachtaí nach bhfuil an tionscal fós aibí go leor chun rialacháin sábháilteachta nua a ghlacadh, agus tá siad ag obair leis an FAA agus gníomhaireachtaí rialtais eile chun sábháilteacht nua a bhunú. creat le haghaidh iompair spáis.

Foinsí:

– Foinse 1: Trevor Mahlmann/Ars Technica – https://arstechnica.com/science/2021/10/rocket-report-spacex-pushes-for-faster-launch-licensing/

– Foinse 2: Space News – https://spacenews.com/small-launch-companies-struggle-with-falcon-9-prices/

– Foinse 3: Ars – https://arstechnica.com/science/2021/10/the-rocket-report-an-ars-newsletter/