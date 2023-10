Cóiméad 12/P Pons-Brooks: Amharclann Neamhaí le Feitheamh

Tá cóiméad mesmerizing, ar a dtugtar an “cóiméad diabhail” mar gheall ar a chruth sainiúil cosúil le dhá adharc, ag dul tríd an ngrianchóras istigh. Is é Cóiméad 12/P Pons-Brooks, mar a thugtar air go foirmiúil, an cur chuige is gaire don Domhan san earrach, agus d’fhéadfadh radharc iontais a thairiscint don tsúil nocht.

Ag baint amach a perihelion, an pointe is gaire ina bhfithis don ghrian, an 21 Aibreán, 2024, rachaidh an fánaí cosmaí seo ar aghaidh ina dhiaidh sin is gaire dár bplainéad ar 2 Meitheamh. Cuireann réalteolaithe in iúl go bhféadfaí radharc a fháil ar an gcóiméad faoi spéartha soiléire agus dorcha. le linn an ama seo, toisc go bhféadfadh sé gile a astú atá leordhóthanach le haghaidh breathnóireachta gan chúnamh.

Agus iad ag fanacht lena chur chuige, thug díograiseoirí a bhfuil teileascóip ardchumhachta acu seó urghnách cheana féin. Tá dhá bhrúchtadh léirithe ag Cóiméad 12/P Pons-Brooks le cúpla mí anuas, uair amháin i mí Iúil agus ceann eile níos luaithe an mhí seo. Sa dá chás, mhéadaigh gile an chóiméid, mar aon le díbirt gáis agus smionagar oighreata, rud a chruthaigh cruth suimiúil a dhá adharc meaitseála. Tharraing roinnt stargazers cosúlachtaí fiú idir cuma iar-bhrúchtúcháin an chóiméid agus long réalta íocónach na Mílaoise Falcon ón saincheadúnas “Star Wars”.

Ghlac an réalteolaí amaitéarach Eliot Herman, agus é ag baint úsáide as teileascóip chianda in Utah, íomhánna suntasacha de Chóiméad 12/P Pons-Brooks agus a adharca diabhail. Cuimsíonn an cóiméad croí comhdhéanta de dheannach, gás, agus oighear, timpeallaithe ag scamall gáis iontach ar a dtugtar coma. De réir mar a théann solas na gréine agus radaíocht na gréine isteach i gcroílár an chóiméid, tarlaíonn rachtanna foréigneacha corracha, cosúil leis na brúchtaí a breathnaíodh.

Cé nach dtuigtear go hiomlán fós na meicníochtaí beachta is bun le bunú adharc shealadach an chóiméid, tá amhras ar shaineolaithe gur as na brúchtaí oighreata seo a dtionscnaíonn siad. Is dócha go mbíonn tionchar ag struchtúr an chóiméid ar chuma na scamaill gháis agus oighir spewed, rud a ghineann seachmall na n-adharca mar a fheictear ó theileascóip talún.

Ar thángthas air i 1812 ag an réalteolaí Francach Jean-Louis Pons agus níos déanaí faoi deara ag an réalteolaí William Brooks in 1883, tá Cóiméad 12/P Pons-Brooks ag tabhairt faoi fhithis 71 bliain timpeall na gréine. Dá bhrí sin, tar éis an dlúthchaidrimh atá le teacht san earrach, rachaidh sé ar ais chuig an gcóras gréine lasmuigh, ach go dtiocfaidh sé ar ais le blianta fada ó shin.

Agus é gar don Domhan, tá réalteolaithe ag ullmhú go fonnmhar chun staidéar a dhéanamh ar Cóiméad 12/P Pons-Brooks sula luascann sé timpeall na gréine agus ag taisteal ar ais go himill ár gcomharsanachta cosmaí. Go háirithe, tá a chur chuige comhthráthach le héiclips gréine iomlán ar 8 Aibreán, 2024, ag tabhairt deis annamh féachaint cé chomh gar agus atá an cóiméad don ghrian. Tá Eliot Herman ag súil go bhféadfadh an t-imeacht seo a chumasú breathnú ar na súile nocht mar gheall ar chúinsí uathúla an eclipse, ag cur sceitimíní in iúl maidir le finné agus grianghraif a ghlacadh as Texas.

Ceisteanna Coitianta (Ceisteanna Coitianta)

Q: Cad é Comet 12/P Pons-Brooks?

A: Is réad neamhaí é Cóiméad 12/P Pons-Brooks arb iad is sainairíonna é a dhá “adharc” ar leith de ghás agus oighir a thuill an leasainm “cóiméad diabhal.”

C: Cathain a bheidh Cóiméad 12/P Pons-Brooks le feiceáil don tsúil nocht?

A: Táthar ag súil go mbeidh an cóiméad infheicthe gan cúnamh teileascóip in earrach na bliana 2024 nuair a shroicheann sé an pointe is gaire don Domhan.

C: Cé chomh minic a thagann Cóiméad 12/P Pons-Brooks gar don Domhan?

A: Tá fiththréimhse 12 bliain ag Cóiméad 71/P Pons-Brooks, rud a chiallaíonn go dtéann sé i dtreo an ghrianchórais laistigh agus an Domhan uair amháin gach seacht mbliana nó mar sin.

C: Conas a fhoirmítear “adharca diabhail” an chóiméid?

A: Ní thuigtear go hiomlán fós an próiseas cruinn atá taobh thiar de fhoirmiú adharca sealadach an chóiméid. Creidtear, áfach, go dtagann siad as brúchtaí foréigneacha de bharr téamh croí an chóiméid ag solas na gréine agus radaíocht na gréine.

C: An féidir le brúchtaí an chóiméid a bheith ina bhagairt don Domhan?

A: Ní hea, ní chuireann Cóiméad 12/P Pons-Brooks aon chontúirt ar ár bplainéad. Cuireann a brúchtaí agus a ghníomhaíocht go príomha le seónna réalteolaíocha mealltacha a chruthú.