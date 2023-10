Cruthú na Gealaí arna nochtadh: Léargais Nua ó Chriotail Ghealaí

Tá tuiscint níos doimhne faighte ag eolaithe ar fhoirmiú na gealaí agus a haois trí chriostail a fuarthas i samplaí carraige a bailíodh le linn misean Apollo 17 i 1972 a scrúdú. Roimhe sin, creideadh gur foirmíodh an ghealach thart ar 4.4 billiún bliain ó shin. Mar sin féin, bunaithe ar an anailís ar chriostail siorcóin, tugann taighdeoirí le fios anois go bhféadfadh an ghealach a bheith thart ar 40 milliún bliain níos sine ná mar a measadh roimhe seo, ag dul siar 4.46 billiún bliain.

Is í an phríomh-hipitéis maidir le foirmiú gealaí an tionchar a bhí ag réad Mars ar a dtugtar Theia ag imbhualadh leis an Domhan luath, a scaoil carraig leáite isteach sa spás. Tháinig an smionagar seo le chéile sa deireadh chun an ghealach a chruthú. Cé go nglactar leis an hipitéis go forleathan, bhí sé deacair am cruinn foirmiú na gealaí a chinneadh.

Bhí ról ríthábhachtach ag na criostail siorcóin a fuarthas sa bhlúire carraige a bhailigh an spásaire Harrison Schmitt maidir le haois na gealaí a chinneadh. Ag baint úsáide as teicníocht ar a dtugtar tomagrafaíocht taiscéalaí adaimh, bhí na heolaithe in ann aois na criostail a dhearbhú, a foirmíodh tar éis an tionchair ollmhór. Léiríonn láithreacht criostail siorcóin, arb eol go bhfuil siad thar a bheith buan, i samplaí Domhan, Mars agus gealaí a dtábhacht maidir le tuiscint a fháil ar stair luath na gcorp neamhaí.

Tá an taighde a rinne foireann eolaithe, faoi stiúir an chosmachemist Philipp Heck, tar éis solas a chaitheamh ar ghné eile fós de thionchar na gealaí ar an Domhan. Bhí éifeacht cataclysmic ar an Domhan ag an imbhualadh a chruthaigh an ghealach, rud a d'athraigh a luas rothlach. Ina theannta sin, bhí ról ríthábhachtach ag fórsaí imtharraingthe na gealaí maidir le tilt aiseach an Domhain a chobhsú agus a luas rothlach a mhoilliú. Bhí tionchar mór ag na fachtóirí seo ar aeráid an Domhain agus ar a chumas an saol a chothú.

Ní hamháin go dtugann an staidéar léargais luachmhara ar fhoirmiú na gealaí agus ar stair an Domhain ach leagann sé béim freisin ar an tábhacht a bhaineann le scrúdú a dhéanamh ar ábhair a bailíodh ó mhisin spáis a rinneadh roinnt blianta ó shin. Chuir ardteicnící anailíse, cosúil le tomagrafaíocht taiscéalaithe adaimh, ar chumas eolaithe faisnéis nua a nochtadh ó shamplaí a bailíodh le linn mhisin Apollo. Ní hamháin go bhfeabhsóidh taighde agus taiscéalaíocht leanúnach ar an ngealach ár dtuiscint ar ár gcomharsa neamhaí ach réiteoidh sé an bealach le haghaidh taiscéalaíochta domhainspáis amach anseo.

