Sceireacha Coiréil a Athbheochan le Cúnamh Robotic

Tá athrú aeráide ina bhagairt shuntasach do sceireacha coiréil ar fud an domhain, agus teochtaí ardaithe agus aigéadú ina gcúis le tuaradh coiréil agus bás. Bhí iarrachtaí traidisiúnta athchóirithe coiréil ag brath ar mhodhanna malla agus costasacha, mar shampla blúirí coiréil a thrasphlandú ar sceireacha millte. Mar sin féin, tá an bitheolaí mara Taryn Foster ó na hOileáin Abrolhos in Iarthar na hAstráile ag tástáil cur chuige nua chun athbheochan sceireacha a bhrostú.

Tá córas forbartha ag Ms Foster a bhaineann le blúirí coiréil a ghreamú ina bplocóidí beaga agus iad a chur ar bhonn múnlaithe atá déanta as coincréit aolchloiche. Seachnaíonn an modh seo blianta d'fhás calcúcháin agus ligeann sé do choiréil fás go tapa. Go dtí seo, tá na torthaí tuar dóchais inti, le speicis éagsúla de choiréil faoi rath sa ghnáthóg nua.

Chun an próiseas a luathú tuilleadh, tá Ms. Foster i gcomhpháirtíocht leis an ngnólacht bogearraí innealtóireachta Autodesk atá lonnaithe i San Francisco. Tá córas hintleachta saorga traenáilte ag taighdeoirí ó Autodesk chun róbait chomhoibríocha, nó cóbanna, a oibríonn in éineacht le daoine a rialú. Is féidir leis na hairm róbatacha seo blúirí coiréil a ghreamú nó a ghreamú ar na plocóidí síl agus iad a chur sa bhun. Tá na róbait inniúil ar éagsúlachtaí cruthanna coiréil a láimhseáil agus ag aithint conas iad a láimhseáil.

Mar sin féin, tá dúshláin ann maidir leis an teicneolaíocht seo a bhogadh amach as an saotharlann agus isteach sa saol fíor. Tá gá le láimhseáil íogair coiréil fhliuch, bheo, agus ní mór aghaidh a thabhairt ar éifeacht creimneach an tsáile ar leictreonaic. Ina theannta sin, tá costas ard teicneolaíochta den sórt sin le breithniú. Chun cabhrú leis an tionscadal a mhaoiniú, tá sé beartaithe ag cuideachta nuathionscanta Ms Foster, Coralmaker, creidmheasanna bithéagsúlachta a eisiúint a fheidhmíonn mar an gcéanna le creidmheasanna carbóin, agus tionscal na turasóireachta ina chustaiméir ionchasach.

I measc na dtionscnamh eile chun sceireacha coiréil a athchóiriú tá síolú coiréil, áit a bhfástar larbhaí coiréil i saotharlann sula gcuirtear ar sceireacha díghrádaithe iad. Tá eolaithe ag fiosrú freisin pórú “sárchoiréil” atá níos frithsheasmhaí agus ag smaoineamh ar smaointe radacacha, mar scamaill gheo-innealtóireacht chun coiréil a chosaint ó theas iomarcach. Ina theannta sin, tá taighdeoirí ag baint úsáide as fuaim chun sláinte na sceireacha a mheas agus chun iasc a mhealladh, le callairí faoi uisce ag seinm fuaimeanna sláintiúla chun cabhrú le hathlíonadh sceireacha.

Cé nach bhfuil aon réiteach amháin a oireann do chách ar fhadhb chasta athchóiriú sceireacha coiréil, cuireann na cineálacha cur chuige nuálaíocha seo dóchas ar fáil do mharthanas agus d’athbheochan na n-éiceachóras tábhachtach seo.

