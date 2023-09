Déanann na heolaithe RNA a aisghabháil agus a dhíchódú ón Tíogair Tasmánach atá imithe i léig don Chéad Uair

Tá garsprioc mhór bainte amach ag géineolaithe tríd an RNA (aigéad ribonúicléach) a aisghabháil agus a dhíchódú go rathúil ó ainmhí atá imithe i léig, an tíogair Tasmánach. D'aonraigh an fhoireann taighde RNA ó eiseamal thylacine 130 bliain d'aois, ainmhí ar a dtugtar freisin an tíogair Tasmanian, ag Músaem Stair an Dúlra na Sualainne. Tá an dul chun cinn seo suntasach mar cé go mbaintear DNA go coitianta as iontaisí, cuireann baint RNA faisnéis níos luachmhaire ar fáil faoin orgánach.

Iompraíonn RNA faisnéis ghéiniteach agus tá ról ríthábhachtach aige maidir le próitéiní a shintéisiú agus meitibileacht cille a rialáil. Trí anailís a dhéanamh ar an RNA, faigheann eolaithe léargas ar bhitheolaíocht agus ar rialáil meitibileachta na speiceas atá imithe i léig. D'aimsigh an fhoireann isoform microRNA sainiúil do thylacine nach mbeadh deimhnithe gan fianaise RNA.

Mar sin féin, cruthaíonn sé dúshláin shuntasacha RNA a leithlisiú ó shamplaí ársa. Murab ionann agus DNA, is snáithe amháin é RNA agus níl sé chomh cobhsaí, rud a fhágann go bhfuil seans maith ann go dtiocfaidh díghrádú tapa air. Bhí ar thaighdeoirí a modh eastósctha a oiriúnú chun oibriú leis an sampla níos sine. D'éirigh leo na milliúin blúirí RNA a bhaint as fíocháin muscle agus craiceann an thylacine.

Bhí an thylacine, creachadóir APEX cosúil le méid mac tíre, in éag mar gheall ar ghníomhaíochtaí daonna. Rinne lonnaitheoirí Eorpacha iad a sheilg beagnach imithe in éag san 18ú haois toisc go raibh siad ina mbaol do bheostoc. Faoin 20ú haois, níor mhair an thylacine ach amháin sa Tasmáin. Fuair ​​an duine deireanach a bhfuil aithne air bás i zú Tasmanian i 1936. In ainneoin iarrachtaí chun daonraí ceilte a aimsiú, meastar go bhfuil an speiceas imithe i léig.

Tá impleachtaí féideartha ag torthaí an staidéir thar thaighde eolaíoch. Tá suim ag roinnt eolaithe in úsáid a bhaint as an bhfaisnéis ghéiniteach chun an thylacine a aiséirí. Cé nach bhfuil baint dhíreach ag an staidéar RNA leis na hiarrachtaí seo, cuireann sé léargais luachmhara ar fáil ar chomhdhéanamh géiniteach an speicis, ar léiriú géine a bhaineann go sonrach le fíocháin, agus ar ionfhabhtuithe víreasacha féideartha.

Déanann eastóscadh agus díchódú RNA ó ainmhí imithe i léig doirse a oscailt go dtí tuiscint níos doimhne ar bhitheolaíocht speiceas imithe i léig agus an fhéidearthacht a gcuid géanóim a atógáil ar bhealach níos cruinne.

Foinsí:

– [Nasc le staidéar eolaíoch, gan URL]

– [Nasc le staidéar eolaíoch, gan URL]