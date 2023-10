Radharc Neamhchoitianta: Éiclipse Gréine 'Fáinne Dóiteáin' chun Codanna de Iarthar na Stát Aontaithe a Shoilsiú

Ullmhaigh chun feiniméan neamhaí a fheiceáil ar a dtugtar eclipse gréine 'Ring of Fire'. Le tarlú Dé Sathairn, 14 Deireadh Fómhair, 2023, tabharfar deis do chodanna de na Stáit Aontaithe iarthar an ócáid ​​iontach seo. Le linn eclipse gréine annular, suífidh an ghealach í féin os comhair na gréine, cuid de doiléir a solas agus cruthófar fáinne iontach nó annulus. Murab ionann agus eclipse iomlán gréine ina ndéanann an ghealach an ghrian a bhlocáil go hiomlán, níl an ghealach mór go leor chun solas na gréine a cheilt go hiomlán le linn eclipse annular.

Beidh an eclipse le feiceáil i réimsí ar leith ag tosú le Eugene agus Medford in Oregon ag 9:15 rn Beidh an eclipse le feiceáil ansin in Elko, Nevada ag 9:22 am, agus níos déanaí i ndeisceart Utah. Tá Albuquerque, Roswell, Lár na Tíre, San Antonio, agus Corpus Christi i measc na n-áiteanna eile ina mbeidh an eclipse le feiceáil. Mar sin féin, ní bhfaighidh ach réigiúin chúnga Oregon, Texas, Meicsiceo, Meiriceá Láir, an Cholóim, agus an Bhrasaíl an fáinne iomlán tine. Beidh an chuid eile de na Stáit Aontaithe tadhlach in ann eclipse gréine páirteach a fheiceáil.

Tá eclipses gréine annular thar a bheith annamh. Ba é an 20 Bealtaine 2012 ar fud Texas agus an Iardheisceart an uair dheireanach a d'fhulaing na Stáit Aontaithe ceann. Táthar ag tuar go dtarlóidh an chéad eclipse gréine eile i 2046, ach ní bheidh deis ach ag codanna beaga de dheisceart Oregon, tuaisceart California, iarthuaisceart Nevada agus iardheisceart Idaho é a fheiceáil.

Tá sé ríthábhachtach na réamhchúraimí cuí a ghlacadh agus tú ag féachaint ar an eclipse. Chun damáiste súl buan a sheachaint, moltar spéaclaí eclipse cosanta a chaitheamh. Mar mhalairt air sin, is féidir leat “teilgeoir poll bioráin” a chruthú chun íomhá na gréine a bhreathnú go sábháilte nó chun teilgin nádúrtha an tsolais a lorg trí dhuilleoga na gcrann.

Bain sult as an ócáid ​​neamhaí neamhchoitianta seo agus iontas ar an eclipse gréine draíochtúil ‘Ring of Fire’, seónna a mheallfaidh na daoine a bhfuil an t-ádh leo é a fheiceáil go díreach.

