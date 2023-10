Spéaclaí Uathúla: Éiclipse Gréine Bliantúil chun na Spéartha a Shlánú

Tá lucht féachana spéire ar fud na Stát Aontaithe ag ullmhú go fonnmhar le haghaidh imeacht neamhaí aoibhinn – eclipse gréine annúil. Soláthróidh an teagmhas uathúil seo taispeáint iontach agus an ghealach ag doiléir 90% den ghrian, ag fágáil ciorcal geal iontach d'imeall seachtrach na gréine, cosúil le fáinne tine.

Ar siúl Dé Sathairn, 14 Deireadh Fómhair, beidh an eclipse annular seo le feiceáil i gcodanna de Mheiriceá Thuaidh, Láir agus Theas. Trasnóidh cosán an bhuaiclimistéir féachana go trasnánach trasna SAM thiar, ón Aigéan Ciúin Thiar Thuaidh go Murascaill Mheicsiceo. Beidh an t-ádh ar an lucht féachana a bhfuil an t-ádh orthu a bheith i gcosán díreach an eclipse an ghealach ag dorchadas lár na gréine, agus ag fágáil fáinne seachtrach fiery spreagúil.

Fiú dóibh siúd atá taobh amuigh de chonair na hiomláine, soláthróidh páirt-éiclips seó taitneamhach fós. Beidh méid an eclipse páirteach éagsúil ag brath ar an láthair féachana. Mar shampla, feicfidh Michigan thart ar 30% den ghrian a bheidh doiléir ag an ngealach, rud a fhágann go mbeidh éifeacht mesmerizing “corrán gréine”.

Athróidh uainiú an eclipse bunaithe ar an suíomh, agus beidh an fhuinneog don eclipse páirteach ar siúl ó thart ar 11:45 am ET go dtí díreach roimh 2:30 pm. Chun am cruinn an eclipse i gcathracha ar leith a chinneadh go cruinn, cuireann an láithreán gréasáin Eclipse2024.org “Insamhlóir eclipse.”

I gcás lucht féachana nach bhfuil in ann an ócáid ​​​​a fheiceáil go pearsanta, beidh NASA ag craoladh beo an eclipse ar a leathanach YouTube. Tá sé ríthábhachtach a bheith cúramach le linn an eclipse agus úsáid a bhaint as cosaint súl cuí. Má bhreathnaíonn tú ar an eclipse go díreach nó trí úsáid a bhaint as ceamaraí, déshúiligh, nó teileascóip gan spéaclaí eclipse speisialta nó scagairí gréine, is féidir dochar mór a dhéanamh do na súile.

Feidhmíonn an eclipse annular an 14 Deireadh Fómhair mar réamhtheachtaí d'imeacht gréine níos urghnách ar 8 Aibreán, 2024. Le linn an eclipse gréine iomlán seo, beidh Michigan taithí clúdach 99% agus beidh sé laistigh d'achar tiomána de chonair na hiomláine.

Bí réidh le iontas a bheith agat ar iontais na cruinne agus marcáil d’fhéilire don éiclips gréine bliantúil an tseachtain seo. Cinntigh go bhfuil spéaclaí eclipse nó scagairí gréine agat atá ceadaithe ag NASA chun do shúile a chosaint le linn na seónna neamhaí seo.

Foinse: NASA, GreatAmericanEclipse.com, Eclipse2024.org

Sainmhínithe:

– Éiclipse gréine athach: Cineál éiclips gréine ina gceilíonn an ghealach réigiún lárnach na gréine, ag fágáil ciorcal geal, foirfe d’imeall seachtrach na gréine le feiceáil.

– Conair na hiomláine: An réigiún ar an Domhan ina bhfuil an ghealach ailínithe go foirfe leis an ngrian, rud a fhágann go gcuirtear bac iomlán ar ghhathanna na gréine.

– Ócáid neamhaí: Feiniméan a tharlaíonn sa spéir, a bhaineann de ghnáth le teagmhais réalteolaíocha.