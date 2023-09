An Tábhacht Myo-Inositol i Bainne Cíche

Is minic a thugtar bainne cíche ar an leigheas is pearsantaithe a fhaigheann naíonáin, ag soláthar cothaithe foirfe dóibh agus ag cur an léiriú géine is fearr chun cinn. Rinne staidéar le déanaí a foilsíodh i ngrúpa sraith beathú cíche The Lancet iniúchadh ar shaibhreas bainne daonna atá saincheaptha go cúramach agus leag sé béim ar thábhacht myo-inositol, alcól siúcra timthriallach.

Le linn na chéad dhá sheachtain de lachtadh, tá leibhéil myo-inositol i mbainne cíche ard agus laghdaítear de réir a chéile le himeacht ama. Tá an t-am seo ríthábhachtach toisc go dtagann sé le tréimhse d'fhorbairt mhear inchinne i nuabheirthe. Cruthaítear synapses, ar naisc iad idir cealla nerve, go flúirseach sna céimeanna tosaigh d'fhorbairt na hinchinne. Leagann foirmiú cuí synapse an bunús le haghaidh forbairt chognaíoch, agus is féidir deacrachtaí forbartha a bheith mar thoradh ar fhoirmiú neamhleor synapse.

Fuair ​​taighdeoirí in Ollscoil Yale freisin go gcuireann myo-inositol chun cinn foirmiú synapses idir néaróin i néaróin francach saothraithe. Tacaíonn sé seo tuilleadh le ról myo-inositol i bhforbairt shionaptach agus molann sé a thábhachtaí atá sé i bhfeidhm na hinchinne.

Is alcól siúcra timthriallach é myo-inositol atá thart ar leath chomh milis le siúcra. Tá sé i láthair go nádúrtha san inchinn agus tá baint aige leis an bhfreagra ar hormóin a idirghabháil. Ina theannta sin, tá sé riachtanach chun seicní cille a fhoirmiú. Cé gur féidir lenár gcomhlachtaí myo-inositol a tháirgeadh ó ghlúcós, is féidir le hiontógáil caife agus siúcra, chomh maith le coinníollacha leighis áirithe cosúil le diaibéiteas, ceanglais ár gcomhlacht a mhéadú don chomhdhúil seo.

I múnlaí ainmhithe diaibéiteas, trí myo-inositol a chur ar ais chuig an aiste bia cuidíonn sé le deacrachtaí a bhaineann leis an ngalar a chosc, lena n-áirítear foirmiú catarachta. Faightear myo-inositol freisin i bran gráin agus síolta, chomh maith le almóinní, piseanna, agus cantaloupes.

Chomh maith le myo-inositol, tá comhpháirteanna uathúla eile ag bainne cíche le luach cothaitheach. Is cothaitheach riachtanach don inchinn agus don reitine atá ag forbairt é aigéad décosahexaenoic (DHA), aigéad sailleach Omega-3. Mar sin féin, athraíonn na leibhéil DHA i mbainne cíche trasna daonraí éagsúla, le leibhéil níos airde i roinnt tíortha agus leibhéil níos ísle i dtíortha eile.

Tá ról ríthábhachtach ag bainne cíche freisin maidir le naíonáin roimh am a chosaint ó dhroch-riocht gastrointestinal ar a dtugtar enterocolitis necrotizing (NEC). Is féidir an coinníoll seo a chosc trí úsáid a bhaint as bainne cíche agus probiotics. Tá baol níos airde ag leanaí roimh am NEC a fhorbairt mar gheall ar shreabhadh fola i gcontúirt agus ionfhabhtú intestinal.

Cuidíonn tuiscint ar thábhacht na gcomhpháirteanna sonracha i mbainne cíche, mar myo-inositol agus DHA, le béim a chur ar luach beathú cíche d'fhorbairt agus do shláinte naíonán is fearr. Is foinse phearsantaithe agus riachtanach cothaithe agus míochaine do naíonáin é bainne cíche.

