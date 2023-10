Fuaimeanna an Aigéin: Tionchar Truailliú Torainn agus Athrú Aeráide

Is minic a fheictear an domhan faoi uisce mar áit chiúin agus shuaimhneach. Ní fhéadfadh an coincheap seo a bheith níos faide ón bhfírinne, áfach. Murab ionann agus creideamh an phobail, tá an t-aigéan ag cur thar maoil le fuaim, ó amhráin ghreannmhara na míolta móra droma go líonraí casta cumarsáide na speiceas éisc éagsúla. Go deimhin, taistealaíonn fuaim níos tapúla agus níos faide in uisce ná mar a dhéanann sé san aer, rud a fhágann gur gné riachtanach de shaol na mara í.

Is iontach an rud é machnamh a dhéanamh ar an gcaoi ar tháinig forbairt ar ár dtuiscint ar an aigéan agus ar a áitritheoirí le himeacht ama. Sa bhliain 1943, chum an t-innealtóir Francach Emile Gagnon agus an Leifteanant Cabhlaigh Jacques Cousteau an Fearas Análaithe Faoi Uisce Féinchuimsitheach (SCUBA), rud a d'athraigh ár gcumas chun doimhneacht na farraige a iniúchadh. Bhí ról ríthábhachtach ag Cousteau, lena chuid clár faisnéise teilifíse ceannródaíocha, maidir le hiontais shaol an aigéin a rá agus a thaispeánadh, mar a dhéanann David Attenborough inniu.

Le linn na staire, d'fhéachamar go hearráideach ar an aigéan mar réimse ciúin. Bíonn ár gcluasa, agus iad ag brath ar chreathadh aerbheirthe, ag streachailt leis an fhuaimdhreach faoi uisce a bhrath. Chreid Cousteau féin go raibh fuaim as láthair sa domhain. Mar sin féin, tá a fhios againn anois gur shiansach fuaimeanna é an t-aigéan, le créatúir mhara ag baint úsáide as gutha casta le haghaidh cumarsáide, loingseoireachta agus fiaigh.

Ach mar atá le go leor dúshlán comhshaoil, chuir gníomhaíocht dhaonna isteach ar an gcothromaíocht íogair seo. Tá méadú seasta ag teacht ar thruailliú torainn ó fhoinsí mar innill long, suiteálacha tuirbíní gaoithe, agus cleachtaí cabhlaigh ón Réabhlóid Thionsclaíoch. Mar gheall ar chromadh leanúnach an torainn faoi uisce tá iallach ar ainmhithe mara, cosúil le míolta móra, a bheith ag béicíl níos airde le cloisteáil thar an cacophony.

Ar an drochuair, tugann staidéar nua ó Ollscoil Utrecht níos mó imní fós. Fuair ​​​​na taighdeoirí amach go bhfuil téamh aigéin, atá á thiomáint ag athrú aeráide, ag déanamh níos measa ar cheist truaillithe torainn faoi uisce. Feabhsaíonn uiscí níos teo agus níos aigéadaí an tarchur fuaime trí uisce, rud a fhágann go bhfuil an t-aigéan níos torannaí fós. Beidh srathú san Atlantach Thuaidh mar thoradh ar athrú aeráide freisin, rud a chruthóidh “cainéal fuaime” a ligeann do thorann taisteal níos faide.

Tá tionchar suntasach agus fadréimseach ag an méadú seo ar thruailliú torainn faoin uisce. Braitheann saol na mara ar fhuaim le maireachtáil, ó chairde a aimsiú go dtí teacht ar bhia agus creachadóirí a sheachaint. Is féidir le fuaimdhreacha suaite cur isteach ar na próisis ríthábhachtacha seo, rud a fhágann go dtiocfaidh laghdú ar an daonra agus éagothroime éiceachórais.

Chun timpeallacht fhuaimiúil íogair na farraige a chosaint, tá sé ríthábhachtach foinsí torainn faoi uisce de dhéantús an duine a laghdú agus éifeachtaí an athraithe aeráide a mhaolú. Is féidir le rialacháin níos déine maidir le loingseoireacht, gníomhaíochtaí tógála, agus cleachtaí cabhlaigh an tionchar a laghdú. Ina theannta sin, tá abhcóideacht ar son cleachtais inbhuanaithe agus caomhnú gnáthóga muirí ríthábhachtach chun fuaimdhreach nádúrtha ár n-aigéan a chaomhnú.

Mar sin, an chéad uair eile a smaoiníonn tú ar fhairsinge an aigéin, cuimhnigh go bhfuil domhan atá beo le fuaim faoi bhun a dhromchla suaimhneach – domhan nach mór dúinn a dhícheall a chosaint ar mhaithe lena áitritheoirí go léir.

Ceisteanna Coitianta (Ceisteanna Coitianta)

C: Conas a cruthaíodh an Fearas Análaithe Faoi Uisce Féin-Choimeádta (SCUBA)?

A: Ba é an t-innealtóir Francach Emile Gagnon agus an Leifteanant Cabhlaigh Jacques Cousteau a chum an SCUBA i 1943.

C: Conas a d’athraigh ár dtuiscint ar fhuaimdhreach na farraige le himeacht ama?

A: Ar dtús, creideadh go raibh an aigéan ciúin. Mar sin féin, tá a fhios againn anois go bhfuil an domhan faoi uisce líonta le raon éagsúil fuaimeanna, ó amhráin na míolta móra go modhanna cumarsáide na speiceas éisc éagsúla.

C: Conas a théann truailliú torainn faoi uisce i bhfeidhm ar shaol na mara?

A: Cuireann truailliú torainn isteach ar phróisis ríthábhachtacha chumarsáide agus loingseoireachta d’ainmhithe mara, rud a fhágann go bhféadfadh laghdú daonra agus míchothromaíochtaí éiceachórais a bheith mar thoradh air.

C: Conas a chuireann athrú aeráide le truailliú torainn faoi uisce?

A: Feabhsaíonn téamh aigéin agus aigéadacht mhéadaithe, arna thiomáint ag athrú aeráide, tarchur fuaime trí uisce, rud a fhágann go bhfuil an fuaimdhreach faoi uisce níos airde agus níos suaite.

C: Cad is féidir a dhéanamh chun truailliú torainn faoi uisce a mhaolú?

F: Má chuirtear rialacháin níos déine i bhfeidhm ar fhoinsí torainn faoi uisce de dhéantús an duine agus trí bhearta a ghlacadh chun aghaidh a thabhairt ar athrú aeráide, is féidir cabhrú le tionchar truaillithe torainn faoi uisce ar shaol na mara a mhaolú.

Foinse: Ollscoil Utrecht https://www.utrechtuniversity.nl/