Athchruthaíonn Eolaithe Aghaidh na bPríomhiontaise san Aip Mhór agus san Éabhlóid Dhaonna

D'éirigh le heolaithe ó Mhúsaem Mheiriceá um Stair an Dúlra, Coláiste Brooklyn, agus Institiúid Paleontology na Catalóine Miquel Crusafont aghaidh Pierolapithecus catalaunicus a athchruthú, iontaise suntasach i staidéar a dhéanamh ar éin mhór agus éabhlóid dhaonna.

Tá Pierolapithecus catalaunicus, speiceas a mhair thart ar 12 milliún bliain ó shin, ríthábhachtach chun nádúr mósáic na héabhlóide hominid a thuiscint. Tá sé ar cheann den bheagán speiceas atá ar eolas ó chranium dea-chaomhnaithe agus cnámharlach páirteach, ag soláthar léargais luachmhara ar a shuíomh sa chrann ginealaigh hominid agus a bhitheolaíocht.

Thug an tuiscint a bhí ann roimhe seo ar Pierolapithecus le tuiscint go raibh plean coirp ina seasamh aige sula ndéanfaí oiriúnuithe a fhorbairt le haghaidh crochta agus bogadh i measc craobhacha crann. Mar sin féin, de bharr damáiste don chranium, tá díospóireachtaí maidir lena seasamh éabhlóideach fós ann.

Chun aghaidh a thabhairt ar na ceisteanna seo, bhain na heolaithe úsáid as scananna CT chun cranium Pierolapithecus a athchruthú nach mór agus chun é a chur i gcomparáid le speicis príomhúla eile. Mhúnlaigh siad freisin éabhlóid na bpríomhghnéithe de struchtúr aghaidhe an bháin. Léirigh a dtorthaí go bhfuil cosúlachtaí idir Pierolapithecus ó thaobh cruth agus méid aghaidh iomlán leis an aipeanna móra iontaisithe agus beo, ach go bhfuil gnéithe aghaidhe ar leith aige freisin nach bhfuarthas in aipeanna Meán-Mhiocéine eile.

Tacaíonn na torthaí leis an smaoineamh go seasann Pierolapithecus ar cheann de na baill is luaithe den teaghlach mór moncaí agus daonna. Léirigh an samhaltú éabhlóideach go bhfuil an cranium de Pierolapithecus níos gaire ó thaobh cruth agus méid leis an bhfoirm sinsear ónar tháinig beo apes móra agus daoine. Tugann na torthaí le fios freisin gur laghdaíodh méid na ngiobúin agus na siamangs, na “hapaí níos lú,” i gcomparáid lena sinsir.

Leagann an staidéar seo béim ar a thábhachtaí atá sé iontaisí dea-chaomhnaithe a athchruthú agus a anailísiú chun tuiscint níos fearr a fháil ar éabhlóid na n-api agus na ndaoine móra. Trí léargas a fháil ar bhitheolaíocht agus ar shaintréithe fisiceacha speiceas ársa mar Pierolapithecus, is féidir le heolaithe ár dtuiscint ar ár stair éabhlóideach féin a fheabhsú tuilleadh.

Foinsí:

– Imeachtaí Acadamh Náisiúnta na nEolaíochtaí, 16 Deireadh Fómhair, 2023

– Músaem Stair an Dúlra Mheiriceá, Coláiste Brooklyn, agus Institiúid Paleontology na Catalóine Miquel Crusafont.