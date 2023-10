Cloig Núicléacha: Céim i dtreo Amchoinneáil Fhíorbheachtais

Tá dul chun cinn déanta ag foireann idirnáisiúnta fisiceoirí maidir le clog thar a bheith cruinn a fhorbairt bunaithe ar thrasdul núicléach. D'éirigh leis an bhfoireann, faoi cheannas Yuri Shvyd'ko ag Saotharlann Náisiúnta Argonne sna SA, an spreagadh athshondach a bhain le haistriú núicléach i scandium-45. Tá an cumas ag an trasdul seo clog núicléach a chruthú le cruinneas i bhfad níos airde ná na cloig adamhach reatha.

Braitheann cloig ar oscillator a tháirgeann minicíocht seasta. Maidir le cloig adamhach, úsáidtear minicíocht na radaíochta micreathonn a astaítear ó adaimh caeisiam. Mar sin féin, cuireann aistrithe núicléacha féidearthacht cloig níos cruinne ar fáil. Tá núicléi níos cobhsaí agus níos dlúithe ná adaimh, rud a fhágann nach mbíonn cloig núicléacha níos so-ghabhálaí i leith torainn agus trasnaíochta.

Is é ceann de na dúshláin a bhaineann le cloig núicléacha a chruthú ná radaíocht chomhleanúnach athshondach a tháirgeadh le trasdul núicléach. Le dul chun cinn na léasair X-ghathach saor-leictreon (XFELs), deir Shvyd'ko go bhfuil sé indéanta anois excillators fótóin díreach a dhírigh le haghaidh ascaltóirí clog núicléach. Dhírigh an fhoireann ar an aistriú 12.4 keV i scandium-45, a bhfuil bandaleithead an-chúng aige. Ní féidir ach le cuid bheag de X-ghathanna na núicléis a ghríosadh go hathshondach, agus cruthaíonn X-ghathanna neamh-athshondas torann braite suntasach.

Chun aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist seo, rinne an fhoireann turgnaimh ag saoráid Eorpach XFEL sa Ghearmáin. Lámhaigh siad bíoga X-gha ar sprioc scragall de scandium-45 agus ansin bhain siad an sprioc go tapa chun an comhartha excitation athshondach a thomhas. Trí scanadh a dhéanamh ar mhinicíocht na bíoga solais teagmhais, bhí siad in ann an mhinicíocht chruinn ag a dtarlaíonn an t-athshondas a bhrath.

Léirigh na torthaí go bhféadfaí fuinneamh an trasdula a thomhas le neamhchinnteacht dhá ord méide níos lú ná an luach is fearr roimhe seo. Más féidir tuilleadh feabhsuithe a dhéanamh, d’fhéadfadh cloig núicléacha a bheith cruinn laistigh de 1 soicind gach 300 billiún bliain. Tá impleachtaí spreagúla ag an teicneolaíocht seo maidir le speictreascópacht ultra-cruinneas, teicneolaíocht clog núicléach, agus méadreolaíocht mhór.

Foinse: Nádúr (níl URL curtha ar fáil)