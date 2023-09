Nochtann Fionnachtain Nua Leideanna maidir le Diamaint Pink a Aimsiú

D'aithin staidéar nua ag taighdeoirí ag Ollscoil Curtin san Astráil tríú comhábhar atá riachtanach chun diamaint bándearg a fhoirmiú ar dhromchla an Domhain. Dhírigh an staidéar ar charraigeacha saibhir diamaint ó bholcáin Earra-Ghàidheal na hAstráile Thiar, ag baint úsáide as léasacha léasair chun anailís a dhéanamh ar a gcomhdhéanamh. Tugann na torthaí le tuiscint, chomh maith le carbóin agus fórsaí ó imbhualadh plátaí teicteonacha, go bhfuil láithreacht diamaint bhándearg ag teastáil ilchríocha a bhí sínte le linn briseadh suas ilchríochach na céadta milliún bliain ó shin.

D'fhéadfadh impleachtaí suntasacha a bheith ag fionnachtain an chomhábhair seo atá ar iarraidh don chuardach domhanda le haghaidh taiscí diamanta bándearg nua. Mhínigh an príomhthaighdeoir, an Dr Hugo Olierook, nuair a shíneann maiseanna talún go gcruthaítear bearnaí i screamh an Domhain, rud a ligeann do magma a iompraíonn diamaint ardú go dtí an dromchla. Cruthaíodh réigiún Earra-Ghàidheal, áit a ndearnadh an staidéar, mar thoradh ar shár-ilchríoch ársa a bheith ag briseadh óna chéile.

Mhínigh an Dr. Olierook freisin go gcruthaíonn imbhualadh maiseanna talún limistéar damáiste nó “scar” nach dtiocfaidh leigheas iomlán air go deo, agus is laistigh de na réigiúin scarráilte seo is féidir diamaint bhándearg a fháil. Luaigh sé, chomh fada agus a bhíonn carbón domhain, imbhualadh ilchríochach, agus síneadh i láthair, b'fhéidir go bhféadfaí foinsí nua diamaint bándearg a fháil amach.

In ainneoin an fhionnachtana spreagúil seo, ní bheidh aon dúshláin ag baint le taiscí nua diamaint bándearg a aimsiú. Go stairiúil fuarthas an chuid is mó de thaiscí diamanta i lár na n-ilchríoch ársa, áit a bhfuil bolcáin ósta nochta ag an dromchla. Ar an láimh eile, tá réigiún Earra-Ghàidheal suite ag uaim dhá mhór-roinn ársa, atá clúdaithe go minic le gaineamh agus ithir. Ciallaíonn sé seo go bhféadfadh bolcáin bhándearg a iompraíonn diamaint nach bhfuarthas amach, lena n-áirítear san Astráil.

Ní hamháin go dtugann an taighde, a foilsíodh san iris Nature Communications, solas ar na próisis gheolaíochta taobh thiar de fhoirmiú diamaint bándearg ach cuireann sé léargais luachmhara ar fáil don tionscal diamanta freisin. Is GEMS neamhchoitianta agus an-tóir orthu iad diamaint bándearga, agus tá os cionn 90% de sholáthar an domhain táirgthe ag bolcán Earra-Ghàidheal. Is féidir iarrachtaí taiscéalaíochta sa todhchaí a threorú agus d'fhéadfadh go n-aimseofar foinsí nua de na clocha lómhara seo a thuiscint na coinníollacha a theastaíonn chun iad a fhoirmiú.

Foinsí:

– “Aimsíodh an fhoinse is mó diamaint bhándearg ar domhan” – Nature Communications