Baineann Taighde Nua leas as Ninjas an Dúlra chun Kiwifruit agus Beacha a Chosaint

Tá eolaithe Kiwi ag fiosrú réiteach ceannródaíoch chun dul i ngleic le pataiginí contúirteacha san earnáil talmhaíochta trí úsáid a bhaint as ninjas an dúlra - bithrialaithe phage. Is í an Dr Heather Hendrickson, léachtóir sinsearach in Ollscoil Canterbury, a cheap an téarma 'ninjas an dúlra' chun cur síos a dhéanamh ar víris a ionsaíonn go sonrach baictéir dhochracha gan dochar a dhéanamh do na cinn thairbheacha. Murab ionann agus antaibheathaigh a mbíonn speictream leathan gníomhaíochta acu go minic, tá raon óstach teoranta ag phages, rud a fhágann go bhfuil siad thar a bheith spriocdhírithe agus éifeachtach chun pataiginí a chomhrac.

In iarracht cheannródaíoch, bronnadh $8.9 milliún ar fhoireann taighde idirdhisciplíneach an Dr. Hendrickson ó Chiste Iarrachta na hAireachta Gnó, Nuálaíochta agus Fostaíochta 2023 chun “mhanglaim” phage a fhorbairt chun dul i ngleic le príomhphataiginí talmhaíochta. Díríonn na tionscnaimh go príomha ar dhul i ngleic le cancr fíniúna kiwifruit (Psa) agus an víreas Foulbrood Meiriceánach a mbíonn tionchar aige ar bheacha meala.

Is é an buntáiste a bhaineann le phages a úsáid ná a gcumas pataiginí spriocdhírithe a ionfhabhtú go sonrach agus ag an am céanna spáráil ar mhiocrorgánaigh eile atá riachtanach do shláinte an orgánaigh. Mar shampla, má riartar phage do bheach mheala, dhéanfadh sé ionsaí díreach ar an bpataigin ar leith gan cur isteach ar bhaictéir gut tairbhiúla na beacha. Laghdaíonn an mheicníocht spriocdhírithe beachta seo an baol go gcuirfear isteach ar shláinte iomlán an orgánaigh atá á chosaint.

Tá impleachtaí suntasacha ag baint le leas a bhaint as bithrialú phage d'earnáil talmhaíochta na Nua-Shéalainne. Trí réitigh phage saincheaptha a fhorbairt, tá súil ag taighdeoirí táirgiúlacht agus slándáil a fheabhsú i dtionscal an bhia agus an comhfhios comhshaoil ​​a chur chun cinn ag an am céanna. Ina theannta sin, tá sé mar aidhm ag an tionscadal an biththionscal déantúsaíochta a neartú, poist ardoilte a chruthú agus rochtain ar mhargaí domhanda a éascú.

Áirítear sa chomhoibriú taighde institiúidí a bhfuil meas orthu mar Ollscoil Otago, Taighde Plandaí agus Bia, Institiúid Cawtron, BioSouth Ltd, agus Apiculture New Zealand. Soláthraíonn peirspictíochtaí dúchasacha, arna stiúradh ag eolaithe agus taighdeoirí Māori, léargais luachmhara ar impleachtaí an tionscadail don taiao (comhshaol), go háirithe i bhfianaise leitheadúlacht na ngnólachtaí Māori atá faoi cheannas na hearnála príomhúla.

Síneann an fhís fhadtéarmach don iarracht seo thar earnáil na talmhaíochta. Creideann an Dr. Hendrickson gur féidir an t-ardán a leathnú chun aghaidh a thabhairt ar bhagairtí atá ag teacht chun cinn ar tháirgeadh bia agus fiú díriú ar phataiginí daonna atá ábhartha ó thaobh leighis de, tríd an mbonneagar agus an saineolas riachtanach a bhunú chun úsáid shábháilte a bhaint as phages sa talmhaíocht. Osclaíonn an taighde seo féidearthachtaí spreagúla do thodhchaí rialaithe galar agus bithshlándála i dtionscail éagsúla.

Tá tacaíocht faighte cheana féin ag an tionscadal ó pháirtithe leasmhara, lena n-áirítear beachairí a sholáthair samplaí ithreach go fial. Mar chomhartha buíochais, d'ainmnigh na taighdeoirí na páganna a aimsíodh i ndiaidh na rannpháirtithe, agus ainmníodh cuid acu i ndiaidh daoine cáiliúla mar an Dáma Jacinda Ardern, Sir Ashley Bloomfield, agus fiú na beachairí iad féin.

Trí leas a bhaint as cumhacht ninjas an dúlra, tá an Nua-Shéalainn suite go maith chun rialú galair a réabhlóidiú sa talmhaíocht, éiceachórais ríthábhachtacha a chosaint, agus d’fhéadfadh an bealach a réiteach do chur chuige nua chun pataiginí daonna a chomhrac.

CC

Cad iad bithrialtáin phage?

Is víris iad bithrialtáin Phage a dhíríonn agus a ionsaíonn go sonrach ar bhaictéir dhochracha in orgánaigh, a thairgeann cur chuige an-spriocdhírithe maidir le rialú galar.

Cén difríocht atá idir phages agus antaibheathaigh?

Murab ionann agus antaibheathaigh, ar féidir leo dochar a dhéanamh do bhaictéir dhochracha agus thairbhiúla araon, tá raon óstach teoranta ag phages, rud a ligeann dóibh díriú ar phataiginí sonracha gan cur isteach ar mhiocrorgánaigh thairbheacha.

Cad iad na pataiginí a bhfuil na taighdeoirí ag díriú orthu?

Tá an taighde dírithe go príomha ar dhul i ngleic le cancr fíniúna kiwifruit (Psa) agus leis an víreas Foulbrood Meiriceánach (AFB), atá ina bhagairt do bheacha meala.

Cén tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag an taighde seo?

Tá an cumas ag an taighde táirgiúlacht agus slándáil a fheabhsú san earnáil talmhaíochta agus ag an am céanna an biththionscal déantúsaíochta a neartú, poist ardoilte a chruthú, agus rochtain ar mhargaí domhanda atá comhfhiosach don chomhshaol a éascú. Ina theannta sin, d’fhéadfadh impleachtaí a bheith ag an taighde seo chun bagairtí atá ag teacht chun cinn i dtáirgeadh bia a chomhrac agus fiú díriú ar phataiginí daonna.

Cé atá páirteach sa chomhoibriú taighde?

Áirítear ar an gcomhoibriú taighdeoirí ó Ollscoil Canterbury, Ollscoil Otago, Taighde Plandaí agus Bia, Institiúid Cawtron, BioSouth Ltd, agus Apiculture New Zealand. Tá peirspictíochtaí dúchasacha luachmhara á gcur ar fáil ag eolaithe agus taighdeoirí Māori freisin.