Tugann na heolaithe amach 'Alice Ring' i bhFlaitheas Candamach, ag tairiscint léargas ar an Cruinne Scáthán

Tá fionnachtain cheannródaíoch déanta ag eolaithe atá ag déanamh staidéir ar an réimse chandamach a d'fhéadfadh rúndiamhra na toise do-sheachanta seo a réiteach. Tá feiniméan neamhghnách tugtha faoi deara ag an bhfoireann, faoi stiúir an Ollaimh Mikko Möttönen ó Ollscoil Aalto agus an tOllamh David Hall ó Choláiste Amherst, ar a dtugtar “fáinne Alice”. D'fhéadfadh na struchtúir chabhlaigh seo, a fuair teideal i ndiaidh cruinne scátháin Lewis Carroll in Alice's Adventures in Wonderland, feidhmiú mar gheataí chuig cruinne scátháin eile.

I bhfisic chandamach, moltar go mbeidh monapóil ina gcomhghleacaithe ag déphóil. Cé go bhfuil luchtanna dearfacha agus diúltacha ag foircinn fhreasúracha ag déphoill, tá lucht deimhneach nó lucht diúltach ag monapaill. Is é an hipitéis ná go gcruthaíonn sé struchtúr gearr cosúil le fáinne, cosúil leis an gcruinne scátháin a bhfuil Carroll ag dul in olcas, nuair a mheabhraítear monapole maighnéadach.

Le blianta fada anuas, tá fáinní Alice fós dothuigthe, ach maíonn an fhoireann taighde gur breathnaíodh na struchtúir seo sa nádúr don chéad uair. Rinne na taighdeoirí ionramháil ar ghás adamh rubidiam i stát neamhmhaighnéadach gar do theocht absalóideach nialasach, ag cruthú monopole trí phointe nialais réimse maighnéadach tríthoiseach a stiúradh isteach sa ghás chandamach. Ba é an toradh fáinne Alice foirfe.

Is fiú a thabhairt faoi deara go bhfuil fáinní Alice thar a bheith leochaileach agus nach maireann siad ach ar feadh cúpla milleasoicind. Is é an fórsa seachtrach is lú is cúis leo meath. Mar sin féin, nuair a bhreathnaítear air ó lár an fháinne, tá an chuma ar an domhan mar scáthán, amhail is dá mba thairseach isteach i ndomhan frithábhar é an fáinne. Deimhníonn an bhreathnóireacht seo an comhthreomhar le cruinne scátháin Carroll.

Foilsithe san iris Nature Communications, cuireann an fionnachtain úrnua seo deis ar fáil chun fisic chandamach a thuiscint níos doimhne. Cé nach bhfuil sé cinnte an mbeidh freastal ar chóisir tae le hataí buile mar thoradh ar an dul chun cinn seo, osclaíonn sé féidearthachtaí nua chun iniúchadh a dhéanamh ar nádúr casta an réimse chandamach.

