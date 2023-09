Iniúchadh ar dhoimhneacht Sierra de Atapuerca

Tá staidéar geolaíochta le déanaí a rinne Josep M. Parés agus a fhoireann ag an Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) tar éis dul isteach i bhfodhromchla Sierra de Atapuerca sa Spáinn. Bhí sé mar aidhm ag an staidéar, a foilsíodh san iris Marine and Petroleum Geology, struchtúr domhain an cheantair agus a naisc gheolaíochta a thuiscint.

Léirigh an taighde gurb iad na hábhair atá i láthair faoin dromchla na haolchlocha atá le feiceáil feadh Sierra de Atapuerca. Níl sna hábhair seo ach “barr an chnoic oighir” de struchtúr i bhfad níos mó faoin dromchla a shíneann thar 5km ar leithead. Cruthaíodh an struchtúr seo mar gheall ar ábhair bhoga a bheith i láthair, go háirithe luitítí Triassic agus evaporites, rud a chuir ar chumas na strata bogadh.

Léirigh an staidéar freisin socrú geolaíoch an Sierra de Atapuerca. Go traidisiúnta ar cuireadh síos air mar fhrithlíne, léirigh an obair gheolaíoch go ritheann an struchtúr seo thar doimhneacht 1,000m. Ag an doimhneacht sin, luíonn na strata Mesozoic ar íoslach Paleozoic, atá docht agus criostalach. Tugann na torthaí le fios go bhféadfaí na strata a fhilleadh mar gheall ar ábhair shonracha a bheith ann a fheidhmíonn mar bhealaí nó mar leibhéil díorma, rud a ligeann do na strata sleamhnú thar an íoslach docht. I gcás Imchuach Duero, is éard atá sa leibhéal díorma ábhair ón tréimhse Triassic, atá lag go meicniúil agus a éascaíonn gluaiseacht agus fillte na strata forshrathnaithe.

Tugann torthaí an staidéir seo léargais luachmhara ar struchtúr domhain Sierra de Atapuerca agus a naisc gheolaíochta. Tá sé riachtanach geolaíocht fhodhromchla an réigiúin seo a thuiscint le haghaidh tuilleadh taighde ar a stair gheolaíoch agus na himpleachtaí a d’fhéadfadh a bheith ann d’éabhlóid an duine.

Foinse: Pedro Cámara et al, Raon na hIbéire a nascadh leis an Imchuach Bascach-Canabarach: Struchtúr an Sierra de Atapuerca (An Spáinn), Geolaíocht na Mara agus Peitriliam (2023).

