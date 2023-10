Rúin Mhaighnéadacha Nanastruchtúir Graphene a Dhíghlasáil

Tá éacht úrnua bainte amach ag grúpa eolaithe, faoi stiúir David Serrate, i réimse na nanaitheicneolaíochta. D’éirigh leo iompar maighnéadach nanastruchtúir graphene a íomháú den chéad uair, ag tabhairt léargais luachmhara ar a fheidhmchláir ionchasacha.

Tá graiféin, sraith amháin d'adamh carbóin eagraithe i laitís heicseagánach, ar eolas mar gheall ar a n-airíonna eisceachtúla mar ard-neart, seoltacht leictreach, agus trédhearcacht optúil. Mar sin féin, is dúshlán fós é a iompar maighnéadach a thuiscint agus a úsáid.

Cheap an fhoireann modh nua chun ribíní graphene a thréithriú go maighnéadach trí iad a shintéisiú go díreach ar dhromchla maighnéadach. Ag baint úsáide as réamhtheachtaithe orgánach atá saindeartha, chruthaigh siad ribíní cúnga le himill adamhach beachta, ina raibh deighleoga graiféine zig-zag ailtéarnacha. Tháirg an chéimseata uathúil seo scamall leictreoin teoranta timpeall an imill, rud a d'eascair maighnéadas intreach.

Chun an staid mhaighnéadaigh a bhrath agus a shamhlú, bhain na taighdeoirí úsáid as teicníc ar a dtugtar micreascópacht tollánaithe scanadh spin-polarized (STM). Is éard atá i gceist leis an modh micreascópachta seo ná an sreabhadh reatha idir sampla agus snáthaid ghéar a shamhlú le cruinneas adamhach. Trí bhreathnú ar an sruth le maighnéaduithe éagsúla, bhí siad in ann a chinneadh an airíonna maighnéadach na nanastruchtúir graphene.

Tá poitéinseal ollmhór ag nanastruchtúir graiféin maidir le stáit leictreonacha innealtóireachta a bhfuil airíonna maighnéadacha agus chandamach saindeartha acu. Leis na struchtúir adamhach beachta atá acu agus a gcostas táirgthe íseal, cuireann siad rogha eile ar fáil ar fheistí traidisiúnta sileacain-bhunaithe. Osclaíonn an cumas na hairíonna seo a ionramháil féidearthachtaí d’fheidhmchláir i réimsí mar ríomhaireacht chandamach agus stóráil faisnéise.

Tá sé mar aidhm ag taighde sa réimse seo amach anseo feabhas a chur ar chomhleanúnachas chandamach agus airíonna candamacha ribíní graphene a chaomhnú. Is é an sprioc deiridh ná giotán chandamach orgánacha féin-chóimeáilte a fhorbairt, ag réiteach an bhealaigh d’ardteicneolaíochtaí chandamach.

Léiríonn an comhoibriú idir institiúidí iolracha, lena n-áirítear an Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, DIPC, CINN, CFM, agus CIQUS, nádúr idirdhisciplíneach an taighde seo. Rinneadh an obair thurgnamhach ag an Laboratorio de Microscopías Avanzadas i Zaragoza, saoráid úrscothach a bhaineann le hInstitiúid Aragon um Naineolaíocht agus Ábhar.

Tugann an éacht úrnua seo níos gaire dúinn d’acmhainneacht iomlán na nanastruchtúir graphene a dhíghlasáil agus réimsí éagsúla eolaíochta agus teicneolaíochta a réabhlóidiú.

Ceisteanna Coitianta (Ceisteanna Coitianta)

C: Cad é graphene?

A: Is sraith amháin d'adamh carbóin é graphene atá socraithe i laitís heicseagánach, ar a dtugtar as a chuid airíonna eisceachtúla mar ard-neart, seoltacht leictreach, agus trédhearcacht optúil.

C: Cad é an tábhacht a bhaineann le íomháú iompar maighnéadach nanastruchtúir graphene?

A: Le tuiscint a fháil ar iompar maighnéadach nanastruchtúir graphene, réitítear an bealach d'innealtóireacht stáit leictreonacha a bhfuil airíonna maighnéadacha agus chandamach saincheaptha acu. Osclaíonn sé féidearthachtaí maidir le dul chun cinn sa ríomhaireacht chandamach, i stóráil faisnéise agus i bhfeidhmchláir teicneolaíochta eile.

C: Conas a shainaithin na taighdeoirí staid maighnéadach ribíní graphene?

A: Rinne na taighdeoirí ribíní graphene a shintéisiú go díreach ar dhromchla maighnéadach agus d'úsáid siad teicníc ar a dtugtar micreascópacht tollánaithe scanadh spin-polarized (STM) chun na hairíonna maighnéadacha a bhrath agus a léirshamhlú. Trí bhreathnú ar an sreabhadh reatha le maighnéaduithe éagsúla, bhí siad in ann an iompar maighnéadach a chinneadh.

C: Cad iad na hionchais don todhchaí do nanastruchtúir graphene?

A: Tá sé mar aidhm ag taighde sa todhchaí feabhas a chur ar chomhleanúnachas chandamach agus airíonna candamach ribíní graphene a chaomhnú. Is é an sprioc ná giotán chandamach orgánacha féin-chóimeáilte a fhorbairt, rud a d’fhéadfadh teicneolaíochtaí chandamach a réabhlóidiú.