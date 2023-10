Sreafaí Bolcánacha ar Véineas a Imscrúdú: Ag Ullmhú do Mhisin sa Todhchaí

Le misean EnVision ESA, chomh maith le spásárthach Veritas agus DaVinci de chuid NASA, iad go léir réidh chun iniúchadh a dhéanamh ar Véineas, tá eolaithe dírithe ar ghníomhaíocht bholcánach an phláinéid le déanaí a thuiscint. Sprioc ríthábhachtach do na misin seo atá le teacht is ea sreafaí bolcánacha ar Véineas a bhrath agus a bhreathnú. Chun na hionstraimí ar bord a chalabrú go beacht, tá samhail eis-sreafaí bolcánacha forbartha ag foireann taighdeoirí ar Véineas.

Arna fhoilsiú in The Journal of Geophysical Research: Planets, tá sé mar aidhm ag an staidéar léargais a sholáthar ar nádúr na sreafaí laibhe ar Véineas. Tugann na sreafaí seo léargas ar an taobh istigh den phláinéid agus leagann siad béim ar láithreacha brúchtaí bolcánacha le déanaí a raibh tionchar acu ar atmaisféar agus ar dhromchla an phláinéid. Mar sin féin, mar gheall ar na difríochtaí móra idir Véineas agus an Domhan, cuireann tuiscint ar shreabha bolcánacha ar Véineas a dhúshláin féin i láthair.

Tá atmaisféar dlúth, teocht ard, agus sraith de scamaill aigéad sulfarach ag Véineas, domhan talún sa Ghrianchóras inmheánach. Murab ionann agus tírdhreacha bríomhara an Domhain, is sainairíonna é Véineas timpeallacht uaigneach agus neamhfháilte ina bhfuil ról suntasach ag bolcánachas.

Cé go bhfuil tuiscint mhaith ag eolaithe ar shreabha bolcánacha ar an Domhan, tá cur chuige difriúil ag teastáil chun staidéar a dhéanamh orthu ar Véineas. Ar Véineas, b'fhéidir nach leathfadh na sreafaí seo go leor chun go n-aimseoidh fithiseán iad nó go bhfuaróidh siad go tapa. Chun cuntas a thabhairt ar na hathróga seo, d'fhorbair na taighdeoirí samhail a rinne breithniú ar dhomhantarraingt uathúil Véineas, ar theocht agus ar dhálaí an atmaisféir.

Léirigh na torthaí go mbeadh laibhe ar Véineas ag sreabhadh thart ar 75 faoin gcéad níos faide ná mar a bheadh ​​ar an Domhan. Míníonn príomhúdar an staidéir, Ian Flynn, an tábhacht a bhaineann lena múnla, ag rá, “Mura ndéantar na hionstraimí a chalabrú i gceart chun an sreabhadh lava a fheiceáil, is cuma. Agus an tsamhail seo á úsáid againn, is féidir linn cabhrú leis na misin atá le teacht a ullmhú chun fianaise a fháil ar bholcánachas ar Véineas.”

Tá tuiscint ar iompar na sreafaí bolcánacha ar Véineas riachtanach chun brúchtadh le déanaí a fhiosrú go héifeachtach agus chun rúndiamhra geolaíochta an phláinéid a réiteach. Trí thuiscint a fháil ar na próisis uathúla bholcánacha seo, is féidir le heolaithe an rath a bheidh ar mhisin chuig Véineas amach anseo a uasmhéadú.

