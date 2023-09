Is féidir le Gaineamh Sreabhadh suas an cnoc, Lehigh University Engineers Discover

Tá fionnachtain iontach déanta ag taighdeoirí innealtóireachta in Ollscoil Lehigh - is féidir le gaineamh sileadh suas an cnoc. Léiríonn torthaí na foirne, a foilsíodh san iris Nature Communications, nuair a chuirtear chasmhóiminte agus fórsa tarraingteach i bhfeidhm ar gach gráinne gainimh, is féidir leis na cáithníní sreabhadh suas an cnoc, suas ballaí, agus suas agus síos staighre. Tá impleachtaí suntasacha ag an bhfeiniméan fíor-neamhghnách seo do raon leathan feidhmeanna, ó chúram sláinte go dtí iompar ábharach agus talmhaíocht.

Ba iad James Gilchrist, Ollamh Ruth H. agus Sam Madrid le hInnealtóireacht Cheimiceach agus Bhithmhóilíneach i gColáiste Innealtóireachta PC Rossin Lehigh, agus a fhoireann a rinne an fionnachtain. D’úsáid siad cothromóidí a chuireann síos ar shreabhadh ábhar gráinneach chun a léiriú go raibh na cáithníní ag sileadh suas an cnoc mar ábhar gráinneach.

Tháinig an Dr. Samuel Wilson-Whitford, príomhúdar an pháipéir, ar an bhfionnachtain seo trí thimpiste agus é ag déanamh taighde ar mhicrea-iamhchaochlú. Thug sé faoi deara nuair a rothlaigh sé maighnéad faoi vial de cháithníní polaiméire atá brataithe le hocsaíd iarainn ar a dtugtar micrirollóirí, thosaigh na gráinní gainimh ag bogadh suas an cnoc.

Fuair ​​​​na taighdeoirí amach gur chuir chasmhóiminte ar na micrea-rollóirí le maighnéid ba chúis le gach cáithnín a rothlú, rud a chruthaigh dúbailteanna sealadacha a chruthaigh agus a bhris suas go tapa. Ghin an comhtháthú seo uillinn dhiúltach athshuí mar gheall ar chomhéifeacht diúltach frithchuimilte, rud a ligeann do na cáithníní gaineamh sreabhadh suas an cnoc.

Mhéadaigh méadú ar an bhfórsa maighnéadach comhtháthú na gcáithníní gaineamh, rud a thug níos mó tarraingt dóibh agus an cumas bogadh níos tapúla. Chuir gluaiseacht chomhchoiteann agus cumas na gcáithníní cloí lena chéile ar a gcumas gníomhartha frith-iomasach a dhéanamh, mar shampla ballaí a shreabhadh agus staighrí a dhreapadh. Tá na taighdeoirí ag iniúchadh anois ar úsáid micrea-rollóirí chun constaicí a dhreapadh, a d'fhéadfadh iarratais ionchasacha a bheith acu i micribhitheolaíocht agus cúram sláinte.

Osclaíonn an fionnachtain úrnua seo bealaí nua taighde agus feidhmchlár d’ábhair ghráinneacha. Tá sé beartaithe ag foireann Ollscoil Lehigh leanúint ar aghaidh ag déanamh staidéir ar na micrrollóirí agus iniúchadh a dhéanamh ar a n-úsáid i réimsí éagsúla. Tá siad ag fiosrú iarratais ar mheascadh, deighilt agus gluaiseacht réad cheana féin. Ina theannta sin, tá siad ag fiosrú an úsáid a bhaintear as micrearollóirí chun cothaithigh a sheachadadh trí ábhair scagach.

Is mór iad na himpleachtaí a bhaineann le gaineamh ag sreabhadh suas an cnoc, agus d’fhéadfadh an fionnachtain seo tionscail agus teicneolaíochtaí a réabhlóidiú. Tá an fhoireann taighde ar bís leanúint lena gcuid turgnaimh agus tá siad ag súil le roinnt páipéar ar an ábhar a fhoilsiú go luath amach anseo.

Foinse: Nature Communications (2023) DOI: 10.1038/s41467-023-41327-1