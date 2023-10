Faigheann na heolaithe amach Modh Tíosach ar Fhuinneamh do Tháirgeadh Úiré

D'aimsigh eolaithe in Ollscoil Teicneolaíochta Queensland bealach chun úiré a tháirgeadh ag teocht an tseomra, rud a chuir deireadh leis an ngá atá leis an bpróiseas dian ar fhuinneamh a úsáidtear go hiondúil i dtáirgeadh leasacháin shintéiseacha. Is leasachán nítrigine ríthábhachtach é úiré a thacaíonn le thart ar 27% de bharra an domhain. Is príomh-amhábhar é freisin do thionscail amhail cógaisíocht, cosmaidí agus plaistigh.

Go traidisiúnta, déantar úiré sintéiseach a tháirgeadh trí imoibriú amóinia agus dé-ocsaíd charbóin ag teocht ard agus brú. Mar sin féin, is éard atá i gceist leis an réiteach nua atá molta ag an bhfoireann taighde ná imoibriú ceimiceach idir nítrigin agus aonocsaíd charbóin ag baint úsáide as catalaíoch graphene-bhunaithe ag teocht an tseomra agus brú an atmaisféir. Laghdaíonn an cur chuige seo go mór ionchuir fuinnimh i gcomparáid le modhanna traidisiúnta, rud a fhágann gur dul chun cinn dóchasach é i dtáirgeadh úiré.

Cé go bhfuil an taighde ag an gcéim theoiriciúil faoi láthair, tá catalaíoch geallta ag an bhfoireann do shintéis úiré atá inbhuanaithe agus tíosach ar fhuinneamh. Tá siad ag comhoibriú anois le grúpaí taighde eile chun tuilleadh forbartha a dhéanamh agus bogadh i dtreo fheidhmiú praiticiúil na teicneolaíochta seo.

Foilsíodh torthaí an staidéir, dar teideal "Cúpláil CN Cumasaithe ag Briseadh Banna NN le haghaidh Táirgeadh Úiré Leictriceimiceach," in Ábhair Ardfheidhme.

D’fhéadfadh an modh nuálaíoch seo do tháirgeadh úiré dul chun sochair go mór do thionscail talmhaíochta agus déantúsaíochta trí réiteach níos inbhuanaithe agus níos cost-éifeachtaí a sholáthar. Trí ídiú fuinnimh a laghdú, tá an fhorbairt seo ar aon dul le hiarrachtaí domhanda astuithe carbóin a laghdú agus inbhuanaitheacht comhshaoil ​​a chur chun cinn.

