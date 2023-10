Fuair ​​​​taighdeoirí amach Cóireáil Gheallta le haghaidh Superbug Ospidéil

Nocht taighde a rinne María Soledad Ramírez, taighdeoir frithsheasmhach in aghaidh antaibheathach ag Cal State Fullerton, agus a foireann, rogha theiripeach fhéideartha le haghaidh Acinetobacter baumannii, sárfhabht a fhaightear go coitianta in ospidéil atá frithsheasmhach in aghaidh go leor antaibheathach. Tá an cineál seo baictéar, ar a dtugtar Acinetobacter baumannii nó CRAB-resistant carbapenem freisin, ina bhagairt shuntasach d'othair leochaileacha a bhfuil córais imdhíonachta lagaithe acu.

Dhírigh na taighdeoirí ar thástáil a dhéanamh ar chineálacha éagsúla de bhaictéir aigéid lachtaigh (LAB) chun a n-éifeachtacht a chinneadh maidir le fás A. baumannii a chosc. I measc na dtréithchineálacha a tástáladh, bhí Lacticaseibacillus rhamnosus CRL 2244 go háirithe éifeachtach chun fás cealla A. baumannii a chosc, agus fiú bás a chur orthu.

Tugann Ramírez dá aire go bhfuil gealltanas ag baictéir aigéid lachtaigh mar chóireáil fhéideartha d'ionfhabhtuithe de bharr A. baumannii. Déanann an staidéar iniúchadh breise ar conas is féidir le cineálacha éagsúla LAB dul i ngleic leis an CRAB trí thástálacha éagsúla agus trí scrúdú a dhéanamh ar fhreagairt ghéiniteach A. baumannii. Foilsíodh torthaí an staidéir seo i dTuarascálacha Eolaíochta.

Tugann torthaí an staidéir le fios go bhfuil an cumas ag Lacticaseibacillus rhamnosus CRL 2244 troid i gcoinne A. baumannii, ag soláthar rogha cóireála malartach féideartha do na hionfhabhtuithe seo. Mar sin féin, tá gá le tuilleadh taighde chun na torthaí seo a bhailíochtú agus an chóireáil fhéideartha seo a fhorbairt.

Chuir an fhoireann taighde, lena n-áirítear Nicholas Salzameda, cathaoirleach agus ollamh le ceimic agus bithcheimic ag CSUF, chomh maith le mic léinn fochéime Briea Gasca agus Nardin Georgeos, béim freisin ar an tábhacht a bhaineann le taighde leanúnach agus forbairt antaibheathaigh nua chun dul i ngleic le baictéir atá frithsheasmhach in aghaidh ildrugaí. D’fhéadfadh an taighde seo na milliúin duine a shábháil ar fud an domhain.

Feidhmíonn an staidéar mar éacht suntasach do Gasca, atá ag obair in éineacht le Ramírez le bliain anuas, ag fáil taithí taighde luachmhar agus ag cur lena cuid eolais agus scileanna sa bhitheolaíocht mhóilíneach agus sa bhiteicneolaíocht. Tá súil ag Gasca go léireoidh a rannpháirtíocht sa staidéar seo a tiomantas agus a creidiúnacht d’fhostóirí amach anseo i réimse an taighde.

Bhí ról ríthábhachtach ag comhoibrithe sa staidéar, lena n-áirítear an chéad údar Cecilia Rodriguez, scoláire ar cuairt ón Airgintín, i soláthar tréithchineálacha LAB agus ag cur leis an tionscadal taighde iomlán.

Soláthraíonn torthaí an staidéir seo céim chun cinn a bhfuil gealladh fúthu maidir le cóireálacha nua a fhorbairt le haghaidh ionfhabhtuithe Acinetobacter baumannii atá frithsheasmhach do charbapenem, rud a chabhraíonn le dul i ngleic leis an sárfhabht ospidéil dhúshlánach leanúnach seo.

Foinsí:

– Cecilia Rodriguez et al, Gníomhaíocht fhrithmhiocróbach an Lacticaseibacillus rhamnosus CRL 2244 agus a tionchar ar na freagairtí feinitíopacha agus tras-scríobhacha in Acinetobacter baumannii atá frithsheasmhach do charbapenem, Tuarascálacha Eolaíochta (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-41334-8

- Ollscoil Stáit California, Fullerton (foinse)