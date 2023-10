Imbhuaileann Dhá Phláinéad Oighreata i dTaispeántas Geal Solais

In imeacht réalteolaíoch thar a bheith suimiúil, bhuail dhá eisphláinéid mhóra oighreata imbhualadh i lasáin an tsolais, ag astú plúir deannaigh a chonaic réalteolaí amaitéarach ar na meáin shóisialta. Tá na pláinéid seo suite timpeall 1,800 solasbhliain ar shiúl ón Domhan agus tuairteála thart ar réalta atá cosúil le gréine. Ghluais iarghloine geal an imbhuailte os comhair na réalta, rud a d’fhág gur laghdaigh sé le himeacht ama. Ainmníodh an réalta ASASSN-21qj tar éis an líonra teileascóip a d’aimsigh ar dtús maolú ar sholas infheicthe na réalta.

Thug an réalteolaí amaitéarach faoi deara go raibh an réalta ag gealú thar thréimhse 1,000 lá, rud a spreag foireann de réalteolaithe idirnáisiúnta chun an feiniméan a fhiosrú tuilleadh. Léirigh cuar solais na réalta gur mhéadaigh a gile faoi dhó ag tonnfhaid infridhearg trí bliana sular thosaigh sí ag maolú i solas infheicthe. Rinne an Dr Matthew Kenworthy, comh-údar ar an staidéar ó Réadlann Leiden san Ísiltír, cur síos ar iarmhairt fhéideartha imbhuailte den sórt sin, ag rá go mbeadh an t-iarsma cosúil le réalta, cé go mbeadh sé níos lú agus seacht n-uaire níos mó ná an príomh-imbhualadh. réalta sa chóras.

Thar dhá bhliain, rinne líonra de réalteolaithe gairmiúla agus amaitéaracha monatóireacht ghéar ar an réalta le haghaidh aon athruithe ar a gile. Mhínigh an Dr. Simon Lock, comh-údar ó Ollscoil Bhriostó, go léiríonn a ríomhanna agus a samhlacha ríomhaireachta go bhfuil teocht, méid agus fad an ábhair ghleoite a breathnaíodh ag teacht le himbhualadh dhá ollphláinéid oighir.

Táthar ag súil go leathfaidh an scamall deannaigh a eascraíonn as an imbhualadh feadh bhfithis an iarsma a cruthaíodh. Ar deireadh beidh an t-iarsma seo ina phláinéad nua, agus is dócha go mbeidh an t-ábhar mórthimpeall air ag comhdhlúthú agus ina bhailiúchán gealaí a fhithisfidh timpeall air. Is féidir solas an scamall deannaigh a bhrath trí úsáid a bhaint as teileascóip talamh-bhunaithe chomh maith le Teileascóp Spáis James Webb de chuid NASA. Déanfaidh réalteolaithe monatóireacht ghéar ar fhorbairtí an imeachta shuimiúil seo.

