Léiríonn Staidéar Nua Mar a Thuigeann agus a Léirmhíníonn Daoine Fásta Luaththeanga Leanaí

Tá staidéar le déanaí a rinne taighdeoirí ó MIT agus Ollscoil Harvard tar éis solas a chaitheamh ar an gcaoi a mbaineann daoine fásta ciall as stór focal teoranta leanaí beaga nuair a thosaíonn siad ag caint ar dtús. Léirigh an staidéar go bhfuil tuiscint na ndaoine fásta ar chomhthéacs an chomhrá agus a n-eolas ar mhífhuaimniú coitianta a dhéanann leanaí ríthábhachtach chun luathiarrachtaí teanga leanaí a thuiscint.

Trí anailís a dhéanamh ar na mílte uair an chloig de thaifeadtaí fuaime tras-scríofa de leanaí agus daoine fásta ag idirghníomhú, d'fhorbair na taighdeoirí samhlacha ríomhaireachtúla chun innealtóireacht a dhéanamh ar an gcaoi a léirmhíníonn daoine fásta urlabhra leanaí. Fuarthas amach sna samhlacha nach raibh sé cruinn ag brath ar fhuaimeanna na bpáistí amháin agus iad ag tuar cad a bhí á rá ag daoine fásta. Ina áit sin, chuir na samhlacha is rathúla san áireamh na comhráite roimhe seo, rud a chuir comhthéacs ríthábhachtach ar fáil chun tuiscint a fháil ar chaint na bpáistí.

Tugann na torthaí seo le fios go bhfuil scileanna an-fhorbartha ag daoine fásta chun léirmhínithe comhthéacs-bhunaithe a dhéanamh, a bhféadfadh ról suntasach a bheith acu maidir le cuidiú le leanaí teanga a shealbhú. Cé nach dtugann an staidéar fianaise dhíreach ar éascú sealbhaithe teanga, déanann na taighdeoirí hipitéis go ndéanann meicníochtaí sofaisticiúla tuisceana teanga i ndaoine fásta an próiseas níos éifeachtaí do leanaí óga.

Tá sé léirithe ag taighde roimhe seo go n-úsáideann daoine fásta a gcreideamh faoi phatrúin cainte daoine eile chun cabhrú leo comhráite a thuiscint. Cuidíonn an straitéis seo, ar a dtugtar “éisteacht cainéil fhuaimiúla,” le daoine fásta fuaimeanna fuaimiúla a thuiscint i dtimpeallachtaí dúshlánacha. Bhí sé mar aidhm ag na taighdeoirí imscrúdú a dhéanamh an bhféadfadh daoine fásta an teicníocht seo a chur i bhfeidhm chun léirmhíniú a dhéanamh ar chaint neamhíogair leanaí atá ag foghlaim conas labhairt.

Ag baint úsáide as tacair shonraí ó Ollscoil Brown, a chuimsigh comhráite tras-scríofa idir leanaí idir 1 agus 3 bliana d'aois agus a gcuid cúramóirí, d'oiligh na taighdeoirí samhlacha ríomhaireachtúla teanga chun na focail a bhí á rá ag na páistí a thuar. Bhí na samhlacha ag brath ar thopaicí comhrá, ar ghramadach, agus ar mhífhuaimniú coitianta chun tuartha beachta a dhéanamh. Ina theannta sin, tháinig feabhas ar fheidhmíocht na samhlacha de réir mar a rinne siad anailís ar phíosaí níos mó de mhalartuithe roimhe seo le haghaidh comhthéacs.

Aibhsíonn an staidéar go mbunaíonn éisteoirí fásta a léirmhíniú ar chaint leanaí ar mhalartuithe roimhe seo agus go n-ionchorpraíonn siad ionchais maidir le mífhuaimniú coitianta. Trí na straitéisí seo a úsáideann daoine fásta a thuiscint, tá sé mar aidhm ag taighde amach anseo iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi a n-éascaíonn scileanna éisteachta agus freagraí daoine fásta sealbhú teanga leanaí.

C: Conas a thuigeann agus a léirmhíníonn daoine fásta luaththeanga leanaí?

De réir an staidéir a rinne taighdeoirí MIT agus Ollscoil Harvard, bíonn daoine fásta ag brath ar chomhthéacs comhrá agus ar a n-eolas ar mhífhuaimniú coitianta a dhéanann leanaí chun a dteanga luath a thuiscint agus a léirmhíniú.

C: Cén fáth a bhfuil tábhacht le tuiscint daoine fásta ar chomhthéacs comhrá agus eolas ar mhífhuaimniú?

Tá tuiscint daoine fásta ar chomhthéacs comhrá agus eolas ar mhífhuaimniú ríthábhachtach chun luathiarrachtaí teanga páistí a thuiscint. Cuidíonn na fachtóirí seo le daoine fásta léirmhínithe cruinne a dhéanamh agus aiseolas ríthábhachtach a sholáthar, ag cuidiú le leanaí teanga a shealbhú.

C: Conas a rinneadh an staidéar?

Rinne na taighdeoirí anailís ar na mílte uair an chloig de thaifeadtaí fuaime tras-scríofa de leanaí agus daoine fásta ag idirghníomhú. Chruthaigh siad samhlacha ríomhaireachtúla bunaithe ar chomhráite roimhe seo, rud a chuir ar a gcumas tuiscint a fháil ar an gcaoi a léirmhíníonn daoine fásta cad atá á rá ag leanaí beaga.

C: Ar mhol an staidéar aon straitéisí a úsáideann daoine fásta chun caint leanaí a thuiscint?

Sea, léirigh an staidéar go mbunaíonn daoine fásta a léirmhíniú ar chaint leanaí ar mhalartuithe roimhe seo agus go n-ionchorpraíonn siad ionchais maidir le mífhuaimniú coitianta. Cuidíonn na straitéisí seo, cosúil leis an gcaoi a dtuigeann daoine fásta a chéile, le luaththeanga leanaí a thuiscint.

C: Cad iad impleachtaí an staidéir seo?

Soláthraíonn an staidéar léargais ar na meicníochtaí taobh thiar de thuiscint daoine fásta ar luaththeanga leanaí. Leagann sé an bonn le haghaidh tuilleadh taighde ar conas is féidir le scileanna agus freagraí éisteachta daoine fásta sealbhú teanga leanaí a éascú agus a fheabhsú.