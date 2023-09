Nochtann Staidéar Nua Poill Dubha Sár-ollmhóra a Itheann Bia níos tapúla ná mar a bhíothas ag súil leis

Thug staidéar le déanaí a rinne Ollscoil Northwestern dúshlán do bhoinn tuisceana roimhe seo faoi nósanna itheacháin na bpoll dubh ollmhóra. Cé gur creideadh roimhe seo go n-itheann poill dhubha a gcuid bia go mall, léiríonn insamhaltaí nua go n-itheann siad é ag ráta i bhfad níos tapúla.

Bhain an staidéar, atá le foilsiú go luath in The Astrophysical Journal, úsáid as insamhaltaí 3D ardtaifigh chun imscrúdú a dhéanamh ar iompar poll dubh sníomh. Fuair ​​taighdeoirí amach go gcasann na poill dhubha seo an spás-am mórthimpeall, rud a fhágann go bhfuil an gás sa diosca breisithe sracadh as a chéile. Mar thoradh air seo cruthaítear fo-dhioscaí inmheánacha agus seachtracha, agus an poll dubh ag caitheamh an fháinne istigh ar dtús agus ansin á athlíonadh le smionagar ón bhfodiosca seachtrach.

Murab ionann agus teoiricí roimhe seo a mhol go dtógann an próiseas seo na céadta bliain, léirigh na hionsamhlúcháin go dtarlaíonn sé i ndáiríre i gceann cúpla mí. Tá impleachtaí tábhachtacha ag an bhfionnachtain seo chun iompar cuasáir a thuiscint, ar cuid de na rudaí is gile i spéir na hoíche iad. Is eol go n-ardóidh Quasars go tobann agus go n-imíonn siad as gan mhíniú, agus soláthraíonn an staidéar nua míniú féideartha ar an iompar uafásach seo.

Mhínigh an príomhthaighdeoir, Nick Kaaz ó Ollscoil an Iarthuaiscirt, nach féidir le teoiric chlasaiceach diosca an charntha a chur san áireamh na héagsúlachtaí tapa a breathnaíodh ar chuasáir. Mar sin féin, tugann na insamhaltaí a rinneadh sa staidéar seo le fios go bhféadfadh scriosadh agus athlánú réigiúin istigh an diosca na héagsúlachtaí seo a mhíniú.

Is é an príomh-léargas ón staidéar ná go ndearnadh dul amú ar thoimhdí roimhe seo faoi ailíniú an diosca breisithe le rothlú an phoill dhubh. Léirigh na insamhaltaí go bhfuil an réigiún timpeall ar an bpoll dubh i bhfad níos suaite ná mar a ceapadh roimhe seo. Cuireadh dinimic gáis, réimsí maighnéadacha, agus coibhneas ginearálta na bpoll dubh san áireamh sna insamhaltaí, ag soláthar múnla níos cruinne dá n-iompar.

Tarlaíonn an próiseas cuimilte agus beathaithe i réigiún ina mbíonn casadh an phoill dhubh ar an spás-am in iomaíocht le frithchuimilt agus brú laistigh den diosca. Mar thoradh air seo imbhuaileann na dioscaí inmheánacha agus seachtracha, rud a fhágann go bhfuil an diosca istigh á chaitheamh ag an bpoll dubh. Tarraingíonn meáchanlár an phoill dhubh ansin gás ón réigiún seachtrach chun an réigiún istigh a athlíonadh, ag críochnú an timthrialla.

Ní hamháin go dtugann an staidéar seo léargas ar nósanna itheacháin na bpoll dubh ollmhóra ach tugann sé léargas freisin ar iompar cuasar. Le tuilleadh taighde, d'fhéadfadh go mbeadh eolaithe in ann tuiscint níos fearr a fháil ar na meicníochtaí atá freagrach as na héagsúlachtaí drámatúla a breathnaíodh sna feiniméin chosmaí seo.

