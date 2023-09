D'fhéadfadh Linnte de Dhéanamh Daoine a bheith ina nGlan-Astaitheoirí de Ghás Ceaptha Teasa, Aimsíonn Staidéir

Léiríonn taighde nua a rinne Ollscoil Cornell go mbíonn tionchar suntasach ag linnte de dhéantús an duine ar astuithe gáis cheaptha teasa. Tosaíonn dhá staidéar ghaolmhara a rinne taighdeoirí ó Cornell ar na héifeachtaí atá ag locháin de dhéantús an duine agus locháin nádúrtha ar bhuiséad domhanda gáis cheaptha teasa a chainníochtú, ag soláthar léargais luachmhara ar ábhar nach dtuigtear go maith.

Fuarthas amach sna staidéir, nuair a chuirtear astuithe agus stóráil charbóin na linnte de dhéantús an duine suas, go bhféadfadh na locháin a bheith ina n-astuithe glan de gháis cheaptha teasa. Tugann meastacháin roimhe seo le fios go bhféadfadh locháin, a shainítear mar dhobharlaigh 5 heicteár nó níos lú, cur le 5% d’astuithe domhanda meatáin. Mar sin féin, gan tomhais chruinne a dhéanamh thar go leor lochán, d'fhéadfadh an céatadán seo a bheith idir leath agus dhá uair an méid measta. Ina theannta sin, tá meastacháin teoranta ar rátaí adhlactha carbóin i linnte.

Dhírigh staidéar amháin a rinne na taighdeoirí ar an méid carbóin a forlámhú i 22 lochán a roghnaíodh go sonrach. Scrúdaigh na taighdeoirí gníomhaíochtaí bainistíochta san am atá caite agus thomhais siad tiús dríodair agus cion carbóin sna locháin. Fuair ​​siad amach go raibh tionchar ag fachtóirí ar nós plandaí uisceacha, iasc agus leibhéil chothaitheach ar rátaí adhlactha carbóin sna linnte. Nocht an staidéar freisin go ndéanann linnte nádúrtha agus de dhéantús an duine araon méid suntasach carbóin a fhorlámhú ar fud an domhain, rud a thugann le fios go ndéantar tearcmheastachán ar leithlisiú carbóin i locháin.

Rinne an dara staidéar iniúchadh ar astuithe séasúracha gás ceaptha teasa ó Locháin Turgnamhach Cornell ar leith. Meatán, gás ceaptha teasa cumhachtach, a bhí i gceist le formhór na ngás a astaítear. Leag an staidéar béim freisin ar an tábhacht a bhaineann le sampláil rialta chun cuntas cruinn a thabhairt ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ó linnte.

Tríd is tríd, tugann na staidéir seo le fios go bhfuil ról ag linnte in astaíochtaí gás ceaptha teasa agus stóráil carbóin. Cé go bhféadfadh locháin a bheith ina nglan-astaitheoirí de gháis cheaptha teasa mar gheall ar scaoileadh meatáin faoi láthair, d'fhéadfadh go n-éireoidh siad mar ghlan-slogaidí trí astaíochtaí meatáin a laghdú. Molann na torthaí freisin go n-úsáidfí bubblers nó imshruthaithe faoi uisce chun astuithe meatáin i linnte a laghdú.

Tá breis taighde agus tuisceana ar ról na linnte in astuithe gáis cheaptha teasa ríthábhachtach le haghaidh samhaltú beacht agus tuar aeráide.

Foinsí:

– Meredith A. Holgerson et al, Rátaí arda adhlactha carbóin a bhaineann le táirgeadh uath-ochtónach i linnte saorga, Litreacha Limneolaíochta agus Aigéaneolaíochta (2023). DOI: 10.1002/lol2.10351

– Nicholas E. Ray et al, Ard-Athraitheacht Idir-Séasúrach in Astaíochtaí Gáis Cheaptha Teasa ó Linnte Tógtha Teochta, Litreacha Taighde Geoifisiceacha (2023). DOI: 10.1029/2023GL104235

(Foinse: Cornell)