Ciorcail Sióga Mistéireach Aimsithe i Láithreacha Éagsúla Timpeall an Domhain

Is fada an t-ábhar spéise ag eolaithe faoi phatrúin chiorclacha mistéireach na hithreach lom agus fáinní fásra ar a dtugtar ciorcail sióg timpeall air. Roimhe seo, creideadh nach raibh na foirmíochtaí seo ann ach i gcodanna den Namaib agus den Astráil. Mar sin féin, tá taighde le déanaí tar éis teacht ar chiorcail sióga i níos mó ná 250 ionad ar fud 15 thír agus trí mhór-roinn. Léiríonn an toradh nua seo na fachtóirí comhshaoil ​​a chuireann lena bhfoirmiú.

Bhain an staidéar, a foilsíodh san iris PNAS, úsáid as samhlacha faoi thiomáint AI chun anailís a dhéanamh ar íomhánna satailíte agus chun 263 láithreán ar fud an domhain a aithint a thaispeánann patrúin cosúil leis na ciorcail sióga a breathnaíodh sa Namaib agus in Iarthar na hAstráile. D'aimsigh taighdeoirí faoi stiúir Emilio Guirado ó Shaotharlann Éiceolaíochta Criosanna Arid agus Athrú Domhanda de chuid Ollscoil Alicante comhghaol láidir idir tréithe sonracha ithreach agus aeráide agus láithreacht na gciorcal sióga.

I measc na bpríomhtháscairí maidir le tarlú ciorcal sióg tá cion íseal nítrigine san ithir agus meánbháistí bliantúil níos lú ná 200 mm. Fuair ​​​​taighdeoirí amach freisin gur léirigh limistéir le ciorcail sióga cobhsaíocht níos mó i gcomparáid le héiceachórais eile. Tugann sé seo le tuiscint go bhféadfadh ciorcail sióga feidhmiú mar tháscairí ar dhíghrádú éiceachórais de bharr athrú aeráide, cosúil le patrúin spásúla eile i gcriosanna arid.

Osclaíonn torthaí an staidéir seo bealaí nua chun taighde a dhéanamh ar impleachtaí feidhmiúla na gciorcal sióga. Soláthraíonn siad léargais ar an gcaoi a gcuireann na struchtúir fhásra seo le cobhsaíocht éiceachórais agus cuidíonn siad le héifeachtaí an athraithe aeráide a mhaolú. Leagann an staidéar béim ar thábhacht na gciorcal sióga mar tháscairí féideartha ar athrú comhshaoil ​​in éiceachórais atá ag éirí níos leochailí.

Trínár dtuiscint ar dháileadh agus ar shaintréithe na gciorcal sióg a dhoimhniú, is féidir le heolaithe iniúchadh breise a dhéanamh ar an ról atá acu maidir le sláinte agus athléimneacht éiceachórais a chothabháil. D’fhéadfadh an t-eolas seo a bheith lárnach i straitéisí a fhorbairt chun na foirmíochtaí uathúla seo a chosaint agus a bhainistiú i bhfianaise na ndúshlán leanúnach comhshaoil.

Foinsí:

– Staidéar PNAS: “Dáileadh Domhanda Patrún i gCórais Arid: Ciorcail Sióga, Formicariidae agus Anailís Scientometric”

– Íomhá 1: Ciorcal sióga sa Namaib le Thorsten Becker/Wikipedia (CC BY-SA 2.0)

– Íomhá 2: Ciorcail sióga i ngleann Marienfluss sa Namaib le Thorsten Becker/Wikipedia (CC BY-SA 2.0)