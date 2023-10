D'fhéadfadh Imbhuailtí Réalta neodrón Cabhrú le Rúndiamhair an Leathnaithe Cosmaí a Réiteach

Is fada eolaithe faoi seach faoi na luachanna contrártha a fhaightear ó mhodhanna éagsúla chun an ráta ag a bhfuil an cruinne ag leathnú, ar a dtugtar tairiseach Hubble, a thomhas. Mar sin féin, tugann staidéar nua a foilsíodh san iris Astronomy & Astrophysics le fios go bhféadfadh imbhuailtí idir réaltaí neodrón réiteach a sholáthar ar an rúndiamhair seo.

Iarsmaí ollnóva is ea réaltaí neodrón, agus nuair a thuiteann dhá cheann de na réada ultra-dlúth seo a chéile agus a chumasc, táirgeann siad pléascadh ar a dtugtar kilonova. Fuair ​​​​na taighdeoirí amach go bhfuil cruth thar a bheith siméadrach ag na pléascanna seo, contrártha le samhlacha roimhe seo. Ina theannta sin, is féidir cur síos a dhéanamh ar kilonovas mar radaitheoirí foirfe, astaithe solais ag teocht amháin, rud a fhágann go bhfuil siad oiriúnach le haghaidh tomhais bheachta.

Ligeann nádúr sféarúil kilonova agus a phróifíl teochta simplí do réalteolaithe a n-luminosity a ríomh go cruinn. Trí ghile na kilonova ag an bpointe pléasctha a chur i gcomparáid leis an méid solais a shroicheann an Domhan tar éis na milliúin solasbhliain a thaisteal, is féidir le heolaithe an t-achar go dtí an réaltra ina bhfuil na kilonova a chinneadh. Soláthraíonn sé seo modh eile chun achair chosmaí a thomhas a sháraíonn na neamhchinnteachtaí a bhaineann le tomhais ollnóva.

Thástáil na taighdeoirí a modh ag baint úsáide as kilonova suite thart ar 140 milliún solasbhliain ar shiúl ón Domhan. Léirigh na torthaí go raibh an luach a fuarthas don tairiseach Hubble ag baint úsáide as an modh seo níos gaire don luach a fuarthas ó thomhais an chúlra micreathonn cosmaí ná mar a bhí le tomhais ollnóva-bhunaithe.

Tugann an fhoireann foláireamh, áfach, go bhfuil gá le níos mó samplaí chun toradh láidir a fháil. Mar sin féin, cuireann an modh seo cur chuige glan agus saor ó chalabrú chun staidéar a dhéanamh ar leathnú cosmaí.

Foinsí: Réalteolaíocht & Réaltfhisic