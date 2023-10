D'fhéadfadh pléasctha raidió 8 mbilliún bliain d'aois cabhrú le Rúndiamhair Ábhar ar Iarraidh na Cruinne a Réiteach

Tá dul chun cinn suntasach déanta ag eolaithe maidir le rúndiamhra ábhar na cruinne atá ar iarraidh a thuiscint. Tháinig Mearphléasctha Raidió (FRB) 8 billiún bliain d'aois, an ceann is sine agus is faide i gcéin a breathnaíodh riamh, as réaltraí imbhuailte. Braitheadh ​​an FRB seo, ainmnithe FRB 20220610A, ag Pathfinder Eagar Ciliméadar Cearnóg na hAstráile (ASKAP) in Iarthar na hAstráile.

Is pléascanna gearra de thonnta raidió iad FRBanna a mhaireann ar feadh na mílte soicind, agus ní fios a mbunús fós. Mar sin féin, d'fhéadfadh an FRB sármhaith seo, a thagann ó réaltraí cumaisc, cuidiú le solas a chur ar bhunús na bpléascann mistéireach seo. Scaoil an pléasctha an oiread fuinnimh i milleasoicindí agus a tháirgeann an ghrian i gceann 30 bliain.

Tagraíonn an t-ábhar atá ar iarraidh sa chruinne don fhíric go bhfuil leath an ábhair a bhfuiltear ag súil leis do-bhraite. Ní ábhar dorcha é an t-ábhar seo atá in easnamh, comhdhéanta d'adaimh ar a dtugtar baryons, ach ina ábhar "gnáth" atá scaipthe go tearc idir réaltraí. Níl na teicnící reatha éifeachtach chun an t-ábhar seo a bhrath toisc go bhfuil sé chomh idirleata agus chomh te.

Tá eolaithe, lena n-áirítear an réalteolaí hAstráile nach maireann Jean-Pierre 'JP' Macquart, ag fiosrú úsáid FRBanna mar uirlis chun an t-ábhar seo dothuigthe a bhrath. De réir mar a thaistealaíonn FRBanna thar achair mhóra, scaiptear a radaíocht de bharr an ábhair atá ar iarraidh. Ligeann an scaipeadh seo d'eolaithe dlús na cruinne a thomhas agus an t-ábhar baryonic atá ar iarraidh a aimsiú.

Deimhníonn taighde na foirne caidreamh Macquart, rud a thaispeánann dá fhad is atá FRB, is ea is mó gás idirleata a nochtann sé idir réaltraí. Agus thart ar 50 FRB á rianú ar ais chuig a bhfoinsí faoi láthair, tá eolaithe ag súil go n-aimseofar na mílte eile amach anseo. Soláthróidh na teileascóip Square Kilometer Array (SKA) atá le teacht san Astráil agus i Meiriceá Theas, chomh maith leis an Teileascóp Fíor-Mhór (ELT) sa tSile, léargais bhreise ar bhunús FRBanna agus ar struchtúr na cruinne.

Foilsíodh an taighde a rinne foireann ASKAP san iris Science, inar leagadh béim ar an gcumas atá ag FRBanna an t-ábhar atá ar iarraidh agus comhdhéanamh na cruinne a thuiscint.

