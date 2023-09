Dhiúltódh an spásaire Frank Rubio Misean Fad Bliana ISS Dá mbeadh a fhios aige

Thug an spásaire Frank Rubio, a bhris an taifead don mhisean spáis is faide do spásaire de chuid na Stát Aontaithe, le fios go ndiúltódh sé an misean dá mbeadh a fhios aige go mairfeadh sé breis is bliain. Le linn preasagallamh NASA ón Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta (ISS), chuir Rubio in iúl go mbeadh tionchar ag cúrsaí teaghlaigh ar a chinneadh an misean a dhiúltú. Luaigh sé go mbeadh air a rá 'go raibh maith agat, ach gan aon bhuíochas.'

Beartaíodh ar dtús misean spáis Rubio a mhairfidh sé mhí ach cuireadh síneadh leis mar gheall ar sceitheadh ​​​​cuisitheora sa long a bhí ceaptha an criú a thabhairt abhaile. Athsholáthraíodh an Soyuz MS-22 a oibrítear sa Rúis, a bhí ag iompar Rubio agus criú Rúiseach, ar deireadh thiar, agus chuaigh an fheithicil Soyuz nua chun duga ag an ISS an 21 Meán Fómhair 2022.

Dúirt Rubio gurb é an chuid ba dhúshlánaí dá mhisean ná foghlaim go gcuirfí síneadh lena thréimhse. Mar sin féin, chabhraigh tacaíocht agus athléimneacht a mhná céile agus a pháistí leis dul tríd an misean ar fad. Leag sé béim go bhfuil íobairtí, idir phearsanta agus chlainne, riachtanach chun go n-éireoidh leis an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta.

In ainneoin an chaidrimh dhian idir SAM agus an Rúis mar gheall ar an gcogadh leanúnach san Úcráin, tá NASA agus Roscosmos, gníomhaireachtaí spáis an dá thír, ag leanúint lena gcomhoibriú i dtaiscéalaíocht spáis. Chuir Rubio a bhuíochas in iúl dá chomhghleacaithe sa Rúis, ag cur béime ar an mbanna speisialta a cruthaíodh le linn a gcuid ama le chéile.

Tá todhchaí rannpháirtíocht na Rúise san ISS fós neamhchinnte, toisc go bhfuil tionchar ag teannas agus smachtbhannaí eacnamaíocha ar an gcomhpháirtíocht idir an dá thír. Bhí Dmitry Rogozin, iar-ard-stiúrthóir Roscosmos, tar éis bagairt deireadh a chur le comhar ISS na Rúise, ach scaoileadh óna phost é i mí an Mheithimh 2022. Chuir an Rúis in iúl go raibh sí tiomanta a cuid oibleagáidí mar chomhpháirtí ISS a chomhlíonadh go dtí 2024 ar a laghad, ach tá na saintréithe a rannpháirtíocht sa todhchaí fós faoi chaibidil.

Foinsí:

– Bunleaganacha Digiteacha Fox News