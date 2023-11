Nochtann Fionnachtain Jörmungandr walhallaensis Rúin na Sean-Earc Mara

Tá fionnachtain úrnua i Dakota Thuaidh tar éis solas a chur ar éabhlóid na lizards mara ársa agus chuir sé léargais luachmhara ar fáil ar stair gheolaíoch Mheiriceá Thuaidh Chréitéiseach déanach. Jörmungandr walhallaensis a aithníodh agus a ainmníodh le déanaí, feidhmíonn an speiceas nua mosasaur seo, laghairt uisceach carnabhach mór, mar nasc idirthréimhseach idir dhá mosasaurs aitheanta. Nocht na hiarsmaí iontaise, a fuarthas in aice le Walhalla, Dakota Thuaidh, sonraí suimiúla faoi oiriúnuithe uisceacha agus lineage na mosasaurs.

Chuaigh Jörmungandr walhalllaensis, ag tomhas ollmhór 24 troigh ar fad, ar fánaíocht ar na haigéin timpeall 80 milliún bliain ó shin. Léiríonn an speiceas seo tréithe a dhúnann an bhearna idir mosasaurs níos primitive agus cinn. Tá comparáidí déanta ag eolaithe, ag cur cuma Jörmungandr i gcomparáid le dragan Komodo le smeacháin, ag cur béime ar a saintréithe uathúla.

Thángthas ar an chéad mosasaur dhá chéad bliain ó shin, roimh an bhfocal "dineasár." Mar sin féin, tá go leor ceisteanna faoi na laghairtí mara ársa seo fós gan freagra. Gné thar a bheith spéisiúil amháin is ea éabhlóid na smeach agus an t-aistriú chuig stíl mhaireachtála iomlán uisceach. tuairimíocht taighdeoirí gur tharla sé seo ar a laghad trí huaire, b'fhéidir níos mó. Baineann ceist eile lena gcaidreamh le monatóireacht a dhéanamh ar lizards agus nathracha. Is puzal leanúnach é na naisc éabhlóideacha idir grúpaí éagsúla mosasaurs a réiteach, agus cuireann sainaithint Jörmungandr walhallaensis píosa luachmhar eile leis an bpictiúr eolaíoch níos leithne.

Thángthas ar iarsmaí iontaisithe an speicis nua mosasaur seo in 2015 le linn tochailte in oirthuaisceart Dakota Thuaidh. Áiríodh leis an bhfionnachtain cloigeann beagnach iomlán, gialla, spine ceirbheacsach, agus roinnt veirteabraí. Nocht anailís mhionsonraithe agus scanadh dromchla mósáic de ghnéithe cosúil le Clidastes, mosasaur níos lú agus níos primitive, agus Mosasaurus, créatúr ollmhór a shroich faid beagnach 50 troigh agus a bhí in aontíos le Tyrannosaurus rex. Tugann meastacháin le tuiscint gur shroich Jörmungandr walhalllaensis fad thart ar 24 troigh. Chomh maith le smeachairí agus eireaball cosúil le siorcanna, bhí “mailí feargacha” sainiúla air de bharr iomaire cnámhach ar a cloigeann agus eireaball beagán níos giorra i gcomparáid lena chorp.

Soláthraíonn fionnachtain Jörmungandr walhallaensis léargais ríthábhachtacha éabhlóideacha agus cuireann sé lenár dtuiscint ar an bhfráma ama geolaíochta ina raibh na créatúir seo ann. Míníonn Clint Boyd, comhúdar agus ionadaí ó Shuirbhéireacht Gheolaíochta Dakota Thuaidh, go gcuirtear lenár dtuiscint ar na reiptílí mara iontacha seo trí leathnú ár n-eolas ar an amlíne gheografach agus ama.

Le gach fionnachtain nua, bímid níos gaire do thuiscint a fháil ar fhoirmeacha agus ar chaidrimh éagsúla na mósasaurs. Tá áit ar leith ag Jörmungandr walhallaensis sa scéal seo, ag scaoileadh rúin atá i bhfolach laistigh de dhoimhneacht na farraige ársa agus ag adhaint fiosracht eolaíoch.

CC

Cad é Jörmungandr walhalllaensis?

Is speiceas mosasaur é Jörmungandr walhallaensis a aimsíodh le déanaí, laghairt uisceach mór a mhair 80 milliún bliain ó shin le linn na tréimhse Cretaceous déanach. Feidhmíonn sé mar nasc idirthréimhseach idir dhá speiceas mosasár a bhfuil clú orthu agus cuireann sé léargais ríthábhachtacha ar fáil ar a stair éabhlóideach.

Cá bhfuarthas Jörmungandr walhalllaensis?

Thángthas ar iarsmaí iontaise Jörmungandr walhalllaensis in aice le Walhalla, Dakota Thuaidh.

Cad iad roinnt gnéithe uathúla de Jörmungandr walhallaensis?

Thomhais Jörmungandr walhalllaensis thart ar 24 troigh ar fad agus léirigh sé gnéithe a mheabhraíonn mosasaurs primitive agus ardchéime. Ina measc seo bhí smeachairí, eireaball cosúil le siorcanna, “mailí feargacha,” agus eireaball beagán níos giorra i gcomparáid lena chorp.

Conas a chuireann fionnachtain Jörmungandr walhallaensis le heolas eolaíoch?

Trí staidéar a dhéanamh ar Jörmungandr walhallaensis, faigheann eolaithe léargais ar éabhlóid, ar oiriúnuithe agus ar shliocht mosasaurs. Cabhraíonn na torthaí leis an gcaidreamh casta idir grúpaí éagsúla mosasaurs a chur le chéile agus ár dtuiscint ar stair gheolaíoch Mheiriceá Thuaidh Chréitéasaigh a dhoimhniú.

Cad iad na ceisteanna eile atá fós faoi mosasaurs?

In ainneoin dul chun cinn suntasach, tá go leor ceisteanna faoi mosasaurs fós gan freagra. Tá taighdeoirí fós ag fiosrú conas a d'fhorbair mosasaurs smeacháin agus ar aistrigh siad chuig stíl mhaireachtála iomlán uisceach. Tá siad ag fiosrú freisin caidreamh na mosasaurs le monatóireacht a dhéanamh ar laghairteanna agus nathracha agus ag iarraidh tuiscint a fháil ar na hidirnaisc idir speicis éagsúla mosasaur.