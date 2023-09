Fionnachtain Nua: Caolaíonn Poll Beag Dubh Réalta atá cosúil leis an nGrian i Réaltra In aice láimhe

Tá fionnachtain úrnua déanta ag réalteolaithe de chuid Ollscoil Leicester ar réalta atá cosúil leis an ngrian atá againn agus í á caitheamh de réir a chéile le poll beag dubh. Tá an réalta, darb ainm Swift J0230, suite sa réaltra in aice láimhe 2MASX J02301709+2836050, thart ar 500 milliún solasbhliain ar shiúl ó Bhealach na Bó Finne. Soláthraíonn an toradh seo “nasc in easnamh” inár dtuiscint ar phoill dhubha agus ar an gcur isteach atá acu ar na réaltaí fithisiúla.

Bhraith na réalteolaithe an réalta trí splanc geal X-gha a tháinig ó lár an réaltra ag baint úsáide as uirlis nua a forbraíodh d'fhaireachlann Neil Gehrels Swift. Léirigh tuairimí breise go mbeadh Swift J0230 ag lonrú go geal ar feadh 7-10 lá roimh mhúchadh go tobann, agus an timthriall seo á dhéanamh arís gach 25 lá.

Titeann an t-iompar seo idir dhá chineál ráigeanna a bhaineann go hiondúil le hidirghníomhaíochtaí poll dubh: brúchtaí leath-thréimhsiúla agus neamhbhuan núicléach tréimhsiúil. Tarlaíonn astuithe Swift J0230 go rialta, rud a thugann le tuiscint go líontar an bhearna idir an dá chineál eisphléasctha.

Bunaithe ar mhúnlaí a forbraíodh d’imeachtaí comhchosúla, chinn na heolaithe go seasann Swift J0230 do réalta atá cosúil i méid lenár ngrian ag fithisiú poll dubh ar mhais íseal i lár a réaltra. De réir mar a thugann fithis na réalta gar do dhian-tharraingt imtharraingteach an phoill dhubh, tarraingítear ábhar atá comhionann le trí Dhomhan as atmaisféar na réalta agus téitear suas é agus é ag titim isteach sa pholl dubh. Scaoileann an próiseas seo méid suntasach X-ghathanna.

Dúirt príomhúdar an staidéir, an Dr. Phil Evans, gurb é seo an chéad bhreathnóireacht ar réalta ar nós na gréine a bheith á stialladh arís agus arís eile agus á gcaitheamh ag poll dubh ar mhais íseal. Tugann fionnachtain na n-imeachtaí seo “cur isteach ar an taoide go páirteach arís agus arís eile” léargas luachmhar ar na cineálacha réad atá i gceist agus ar a minicíocht.

Measann na taighdeoirí go bhfuil an poll dubh atá freagrach as Swift J0230 a chaitheamh idir 10,000 agus 100,000 uair níos mó de mhais na gréine againn, atá réasúnta beag i gcomparáid le poill dubha supermassive a fhaightear go hiondúil i lár na réaltraí. Leagann an staidéar béim ar an bhféidearthacht atá ann tuilleadh réada ar nós Swift J0230 a aimsiú trí úsáid a bhaint as uirlisí nua braite díomuana.

Tríd is tríd, cuireann an fionnachtain nua seo go mór lenár dtuiscint ar an idirghníomhú idir poill dhubha agus réaltaí fithisiúla, rud a thugann léargas ar fheiniméan intráite scrios na réalta trí phoill dhubha ísealmhaise.

Foinsí:

- Ollscoil Leicester (Preaseisiúint)

– Réalteolaíocht Dúlra (Airteagal Iris)