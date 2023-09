Léiríonn Staidéar Géinte a Oidhrítear ó Neanderthals Méadú ar Dhéine COVID-19

Léirigh staidéar nua a rinne taighdeoirí ó Institiúid Mario Negri um Thaighde Cógaseolaíochta na hIodáile gur mó an seans go mbeadh géinte sonracha a fuair siad le hoidhreacht ó Neanderthals ag daoine a raibh cásanna tromchúiseacha acu de COVID-19. Dhírigh an staidéar ar chúige Bergamo, a bhí mar chroílár na paindéime san Iodáil.

Fuair ​​​​an taighde, a foilsíodh san iris iScience, go raibh baint ag cuid shuntasach den ghéanóm daonna leis an mbaol go bhfaigheadh ​​​​COVID-19 agus go bhforbrófaí comharthaí tromchúiseacha, go háirithe i measc cónaitheoirí sna ceantair is mó a ndeachaigh i bhfeidhm orthu. Bhí 1,200 rannpháirtí i gceist sa staidéar, agus léirigh an anailís go raibh trí cinn de na sé ghéinte i réigiún ar chrómasóim 3 nasctha le claonadh méadaithe i leith COVID-19 dian. Áirítear leis na géinte seo CCR9 agus CXCR6, a bhfuil ról acu i ngníomhaíocht cille fola bán agus athlasadh le linn ionfhabhtuithe, chomh maith le LZTFL1, a rialaíonn forbairt agus feidhm cealla an chonair riospráide.

Thug na taighdeoirí faoi deara nach bhfuil sé soiléir fós cé acu géine i measc na dtrí cinn a bhfuil an ról is suntasaí acu. Ina theannta sin, shainaithin an staidéar 17 réigiún géanómaíochta nua a bhféadfadh baint a bheith acu le galair thromchúiseacha nó le baol ionfhabhtaithe.

Toradh an-suimiúil amháin ón staidéar ná go bhfuarthas trí cinn de na sé ghéinte a bhaineann le déine COVID-19 le hoidhreacht ó Neanderthals, go sonrach ón genome Vindija a aimsíodh sa Chróit. Cé go bhféadfadh na géinte seo a bheith cosanta ag Neanderthals uair amháin, is cúis le freagairt imdhíonachta iomarcach iad anois i ndaoine nua-aimseartha, as a dtagann galair níos déine.

Léirigh an staidéar freisin go raibh riosca i bhfad níos airde ag daoine aonair a raibh an haplotype Neanderthal orthu go ndéanfaí dian-COVID-19 a fhorbairt, a dteastaíonn dianchúram uathu, agus go dteastaíonn aeráil mheicniúil uathu i gcomparáid leo siúd nach bhfuil an oidhreacht ghéiniteach seo acu. Bhí baint freisin ag láithreacht an haploitíopa Neanderthal le ráta níos airde de chásanna tromchúiseacha i measc gaolta céadchéime.

Soláthraíonn an staidéar seo tuilleadh fianaise ar an ról atá ag géineolaíocht chun déine COVID-19 a chinneadh. D’fhéadfadh sé go gcabhródh tuiscint ar na fachtóirí géiniteacha seo chun daoine aonair a d’fhéadfadh a bheith níos so-ghabhálaí i leith tinneas trom a aithint agus a chinntiú go gcuirtear idirghabhálacha cuí i bhfeidhm.

Foinsí:

– Staidéar: dialann iScience

– Giuseppe Remuzzi, Stiúrthóir Institiúid Mario Negri

– Marina Noris, Ceannaire Ionad Géanómaíochta Daonna Institiúid Mario Negri

– Staidéar 2022 le Karolinska Institutet agus Max Planck Institute