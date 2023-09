Léargais Nua ar Phoill Dhuibh Mhóra agus Réaltraí

Tá fionnachtain úrnua déanta ag réalteolaithe maidir leis an ngaol idir an deannach mórthimpeall ar phoill dhubha ollmhóra agus astuithe raidió ó réaltraí lonrúla. Rinneadh an toradh seo trí anailís a dhéanamh ag baint úsáide as an Ionstraim Speictreascópach Fuinnimh Dorcha (DESI).

Chuir DESI, atá ag déanamh suirbhé cúig bliana faoi láthair, sonraí optúla ar fáil do thart ar thrí mhilliún cuasáir. Réaltraí geala iad cuasar atá faoi thiomáint ag poill dhubha ollmhóra. Fuair ​​an fhoireann taighde amach gur tháirg cuasáir le níos mó deannaigh, a raibh cuma níos deirge orthu i ndath, astuithe raidió níos láidre i gcomparáid leo siúd nach raibh mórán deannaigh acu, a raibh cuma an-ghorm orthu.

Tá poill dubha ollmhóra i lár beagnach gach réaltra aitheanta, ár mBealach Bó Finne féin san áireamh. I roinnt réaltraí, tá raidhse ábhar sa chroílár a chothaíonn agus a mhéadaíonn an poll dubh ollmhór, rud a fhágann go bhfuil sé gníomhach agus fuinniúil. Mar thoradh air seo foirmiú quasars, atá i measc na n-eintiteas is gile sa Cruinne.

Cé go bhfuil cuma an-ghorm ar fhormhór na gcuasáir mar gheall ar dhiosca lonrúil d’ábhar a bheith ag suaitheadh ​​thart ar an bpoll dubh lárnach, tá codán de chuasáir faoi deara ag réalteolaithe freisin a bhfuil cuma dhian dearg orthu. Níl nádúr na gcuasairí dearga seo soiléir, ach is féidir le staidéar a dhéanamh ar a gcuid fisice léargais luachmhara a sholáthar ar mhéid an deannaigh atá timpeall ar an limistéar lárnach.

D'úsáid an fhoireann, faoi cheannas an Dr. Victoria Fawcett ó Ollscoil Newcastle, sonraí speictreascópacha ó DESI chun anailís a dhéanamh ar thart ar 35,000 cuasair agus a leibhéil deannaigh, agus rinne siad an fhaisnéis seo a chomhghaolú lena n-astuithe raidió. Léirigh a gcuid torthaí, a foilsíodh i bhfógraí Míosúla an Chumainn Réalteolaíoch Ríoga, gur dóichí go dtaispeánfaidh cuasáir dhearga astuithe láidre raidió i gcomparáid le cuasáir ghorma.

Cuirtear an nasc idir deargadh agus radaighníomhaíocht i gcuasáir i leith na heis-sreafaí cumhachtacha gáis ón bpoll dubh sár-ollmhór. Idirghníomhaíonn na heis-sreafaí seo le deannach in aice láimhe, ag cruthú tonnta turrainge agus astuithe raidió. Le himeacht ama, glanann na heis-sreafaí seo réigiún lárnach an réaltra ó dheannach agus gás, rud a léiríonn astuithe raidió níos laige ó chuasáir ghorma.

Tá sé ríthábhachtach quasars dearg a thuiscint chun éabhlóid fhadtéarmach réaltraí a thuiscint. Chuir an Dr. Fawcett sceitimíní in iúl nuair a aimsíodh na mílte cuasáir dhearga a bhí annamh roimhe seo agus dúirt go bhfuil siad ar tí a nádúr a thuiscint go hiomlán. Léiríonn an taighde is déanaí seo an ról suntasach a imríonn quasars dearg in éabhlóid na réaltraí, ag nochtadh solas nua ar thionchar na bpoll dubh ollmhóra.

