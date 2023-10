Gabhann Teileascóp Spáis Hubble Íomhá Néal den Réaltra Lenticular NGC 612

Chuir Teileascóp Spáis Hubble íomhá iontach ar fáil dúinn den réaltra lenticular NGC 612. Tá cáil ar an réaltra seo as a chuid dathanna oráiste agus gorma, a gabhadh de bharr cumais infheicthe agus infridhearg Hubble. Tá bulge lárnach agus diosca cosúil le réaltraí bíseach ag réaltraí lenticular cosúil le NGC 612, ach níl na hairm shainiúla acu. Is gnách go mbíonn siad níos sine, agus is beag foirmiú réalta leanúnach atá acu.

Tá NGC 612 suite i réaltbhuíon an Dealbhóra agus is furasta é a fheiceáil ó leathsféar theas an Domhain. Is réaltra gníomhach é, rud a chiallaíonn go bhfuil a lár dealraitheach níos mó ná 100 uair níos gile ná a réaltaí le chéile. Aicmítear é freisin mar réaltra Seyfert, an cineál réaltra gníomhach is coitianta. Scaoileann réaltraí Seyfert méideanna móra radaíochta infridhearg in ainneoin go bhfuil siad gnáth i solas infheicthe. Is Seyfert de Chineál II é NGC 612 go sonrach, le hábhar gar dá lár ag gluaiseacht go socair timpeall an núicléis. Suimiúil go leor, tá na réaltaí sa réaltra seo sách óg, le haois idir 40 agus 100 milliún bliain.

Is é an rud a dhéanann NGC 612 go háirithe uathúil ná an bhaint atá aige le hastuithe raidió. Is sampla fíor-annamh é de réaltra raidió neamh-éilipseach, le hastuithe suntasacha raidió agus nasc leis an bhfoinse raidió PKS 0131-36. Níor aimsíodh ach cúig réaltra lenticular raidió-astaíoch den sórt sin sa chruinne ar fad. Tugann teoiric amháin le fios go bhfuil na hastuithe raidió neamhghnácha NGC 612 mar thoradh ar idirghníomhú san am atá caite le réaltra bíseach compánach. Díríonn teoiric eile ar bholta geal agus ceannasach an réaltra, cosúil leis na cinn a breathnaíodh i réaltraí raidió éilipseacha. Cabhróidh tuilleadh imscrúdaithe agus íomháithe ar an réaltra seo le réalteolaithe níos mó a fháil amach faoi na cúiseanna atá le hastuithe raidió i réaltraí.

Ba é an réalteolaí Briotanach John Herschel a d’aimsigh NGC 612 ar dtús sa bhliain 1837. Tá sé suite timpeall 400 milliún solasbhliain ón Domhan agus tá mais thart ar 1.1 trilliún uair níos mó ná ár nGrian ann.

Foinsí:

– Teileascóp Spáis Hubble de chuid NASA

– An Riarachán Náisiúnta Aerloingseoireachta agus Spáis (NASA)