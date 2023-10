Duais Nobel sa Cheimic, 2023: Fionnachtain agus Sintéis Poncanna Quantum

Bronnadh Duais Nobel na Ceimice 2023 ar thriúr eolaithe as a gcuid oibre ceannródaíoch ar aimsiú agus sintéis poncanna chandamach. D'aimsigh an poitigéir fisiciúil Louis Brus airíonna na nanacháithníní seo, a scaoileann solas ag tonnfhaid éagsúla ag brath ar a méid. I gcomhrá le déanaí le podchraoladh The Conversation Weekly, phléigh an Brus a fhionnachtain thaisme agus an tionchar a bhí ag poncanna candamach ina dhiaidh sin.

Agus í ag obair ag Bell Labs sna 1980í, tháinig an Bhruis ar strae poncanna candamach agus é ag déanamh staidéir ar réitigh de cháithníní leathsheoltóra ar a dtugtar colloids. Trí léasair a threorú chuig na colloids seo, thug sé faoi deara nach raibh na dathanna a astaítear comhsheasmhach. Mar thoradh air seo rinne sé iniúchadh ar na hathruithe uathúla sa speictream agus ar airíonna na gcáithníní féin nuair a bhí siad ar mhéid an-bheag.

Is nanocriostal iad na poncanna chandamach a ionsúnn solas agus a astaíonn arís ag tonnfhaid éagsúla ag brath ar a méid. Cé go bhfuil siad níos lú ná tonnfhad an tsolais infheicthe agus nach féidir iad a fheiceáil faoi mhicreascóp optúil, is féidir iad a fheiceáil ag baint úsáide as micreascóip speisialaithe amhail micreascóip leictreon. Chun iad a léiriú, is féidir fleascáin ghloine daite geala le réitigh ina bhfuil poncanna chandamach de mhéideanna éagsúla a úsáid.

Is díol suntais é nach raibh an Bhruis ar an eolas faoi na breathnuithe a rinne an t-eolaí Rúiseach Alexei Ekimov maidir le poncanna chandamach. Mar gheall ar an gCogadh Fuar, foilsíodh taighde Ekimov go hiomlán i Rúisis agus ní raibh sé in ann taisteal chuig an Iarthar chun a thorthaí a phlé. Is tar éis teacht ar ailt Ekimov sa litríocht theicneolaíoch ar dhóigh seans go ndeachaigh an Bhruis i dteagmháil leis agus bhuail siad le chéile sa deireadh i ré Glasnost go déanach sna 1980idí.

Chruthaigh táirgeadh agus cobhsaíocht poncanna chandamach dúshláin ar dtús, ach thug Moungi Bawendi, buaiteoir eile den Duais Nobel, aghaidh ar an bhfadhb seo sna 1990idí. Ó shin i leith, tá feidhm ag poncanna candamach i réimsí éagsúla, go háirithe in íomháú bitheolaíoch. D'úsáid bithcheimiceoirí iad chun cealla agus orgáin a mhapáil trí iad a cheangal le móilíní eile. Ina theannta sin, bhí siad lárnach i mbrath siadaí agus treoir mháinliachta.

Tá fionnachtain agus sintéis poncanna chandamach tar éis an bealach a réiteach le dul chun cinn iomadúla san eolaíocht agus sa teicneolaíocht. Leanann iniúchadh a bhfeidhmeanna ar aghaidh ag réiteach féidearthachtaí nua do na nanacháithníní suntasacha seo.

Foinsí: Podchraoladh The Conversation Weekly