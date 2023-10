Socraíonn an Rúis Radhairc ar Fithstáisiún Spáis Nua faoi 2027

Dhearbhaigh Uachtarán na Rúise Vladimir Putin tiomantas a thíre do stáisiún spáis fithiseach nua a thógáil in ionad an Stáisiúin Spáis Idirnáisiúnta (ISS). In ainneoin deacrachtaí agus dúshláin le déanaí atá roimh thionscal spáis na Rúise, tá sé mar aidhm ag Putin an chéad chuid den stáisiún nua a bheith i bhfithis faoi 2027.

Roimhe seo, dhearbhaigh an Rúis go raibh sé ar intinn aici tarraingt siar ón ISS, áit a bhfuil láithreacht bhuan ag a cosmonauts agus ina bhfuil ról ríthábhachtach ag an náisiún. Mar sin féin, tá an fócas aistrithe anois i dtreo stáisiún spáis nua fithiseach na Rúise a fhorbairt mar phríomhchuspóir gníomhaireacht spáis na tíre, Roscosmos.

Le linn cruinnithe teilifíse le speisialtóirí san earnáil, leag Putin béim ar an ngá atá le leanúnachas, ag rá, “Is é an aidhm nach mbeidh aon bhearnaí ann, go gcoinneodh an obair suas le ídiú acmhainní an ISS.” D’áitigh sé freisin go gcuirfí an tionscadal i gcrích go tráthúil, ag fógairt gur cheart an chéad mhír a sheoladh faoi 2027.

Tá tionscal spáis na Rúise tar éis dul i ngleic le saincheisteanna maoinithe le fada an lá, mar aon le scannail éillithe agus constaicí eile. I mí Lúnasa, bhí drochbhail ar mhodúl Luna-25 le linn ainlithe réamhthuirlingthe agus thuairteáladh ar dhromchla na Gealaí. In ainneoin na himeartha seo, d’admhaigh Putin castachtaí na ngníomhaíochtaí spáis agus chuir sé in iúl go raibh sé diongbháilte foghlaim ó na heispéiris sin chun botúin sa todhchaí a chosc.

Chomh maith le dul i ngleic leis na dúshláin laistigh den tionscal, d'áitigh Putin orthu siúd a bhí ag maoirsiú na hearnála tuarastail a fheabhsú, speisialtóirí eachtracha a mhealladh, agus rannpháirtíocht gnólachtaí príobháideacha a mhéadú. Tá sé mar aidhm ag na hiarrachtaí seo cumas spáis na tíre a neartú agus cur i bhfeidhm rathúil an stáisiúin spáis fithiseach nua a chinntiú.

Thosaigh an ISS, siombail de chomhar idirnáisiúnta go príomha idir na Stáit Aontaithe agus an Rúis, i 1998 agus bhí sé sceidealta ar dtús le díchoimisiúnú i 2024. Mar sin féin, measann NASA anois gur féidir leanúint ar aghaidh ag feidhmiú go dtí 2030. Le forbairt an fhithis nua Rúise stáisiún spáis, féachann an Rúis lena láithreacht a choinneáil i dtaiscéalaíocht spáis agus comhpháirtíochtaí a chothú le náisiúin eile.

Ceisteanna Coitianta

1. Cén fáth a bhfuil sé beartaithe ag an Rúis stáisiún spáis nua a thógáil?

Tá sé beartaithe ag an Rúis stáisiún spáis fithiseach nua a chur in ionad an Stáisiúin Spáis Idirnáisiúnta (ISS) atá ag dul in aois. Ligeann an cinneadh seo don Rúis leanúint lena láithreacht i dtaiscéalaíocht spáis, ról ceannaireachta a choinneáil san earnáil, agus taighde eolaíoch gan bhriseadh a chinntiú.

2. Cathain a sheolfar an chéad chuid den stáisiún spáis nua?

Dúirt Uachtarán na Rúise Vladimir Putin gurb é 2027 an sprioc chun an chéad chuid den stáisiún spáis fithiseach nua a sheoladh.

3. Cad iad na dúshláin atá roimh thionscal spáis na Rúise?

Tá fadhbanna maoinithe, scannail éillithe agus bacainní tar éis teacht ar thionscal spáis na Rúise le blianta beaga anuas. Chuir na saincheisteanna seo béim ar an ngá atá le hathchóirithe, lena n-áirítear maoiniú feabhsaithe, bainistíocht tionscadail níos fearr, agus comhoibriú idirnáisiúnta feabhsaithe.

4. Cad a tharla do mhodúl Luna-25 na Rúise?

Bhí náire ar an Rúis nuair a bhuail modúl Luna-25 ar dhromchla na gealaí le linn ainlithe réamhthuirlingthe. In ainneoin na himeartha seo, leag Uachtarán na Rúise Putin béim ar a thábhachtaí atá sé foghlaim ó bhotúin agus iad a úsáid chun misin amach anseo a fheabhsú.

5. Cén chaoi a bhfuil sé beartaithe ag an Rúis aghaidh a thabhairt ar na dúshláin laistigh dá tionscal spáis?

Tá sé mar aidhm ag an Rúis dul i ngleic leis na dúshláin laistigh dá tionscal spáis trí aghaidh a thabhairt ar thuarastail íseal, speisialtóirí eachtracha a mhealladh, agus rannpháirtíocht ghnó príobháideach a mhéadú. Tá sé mar aidhm ag na gníomhaíochtaí seo tacú le fás agus inbhuanaitheacht chumais spáis na Rúise.